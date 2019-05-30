【唐人街】姚子羚對愛情不失望：無論咩類型嘅愛我都會繼續去相信

姚子羚（Elaine）周三（29日）與電視劇《唐人街》一眾演員及工作人員一起飯聚，現場氣氛非常熱鬧。Elaine亦分享了在劇集中有不少打戲、吊威也戲、與陳山聰上山下海，甚是辛苦，以致越打越瘦，劇集拍攝了近半年時間，戲服都已經不再合穿。Elaine又控訴：「成套劇傷得我最重就係陳展鵬踩我！呢套劇完咗佢一定差我餐飯，佢亦都應承咗，嗰日我哋唔係拍打戲，但佢跳入鏡就踩咗落我隻腳，之後即刻腫咗，仲瘀咗好一段時間！」以致陳展鵬帶著歉意每天都問候Elaine；她又續言其實這個劇組十分有愛。

姚子羚日前在個人社交媒體寫下一段心聲，分享了自己的心情。（姚子羚IG）

繼陷入四角關係的傳聞後，姚子羚這邊廂才澄清自己與Raymond之前已經分手，雙方已回復普通朋友關係。一波未平一波又起，另一邊廂Elaine又陷入桃色風波，被指是以她為主角的性愛短片在網上流傳，雖然已作否認，但難免還是會成為被討論的對象，實是多事之秋。姚子羚回應心情已平復不少：「我發咗一篇文章，其實都係子羚內心嘅感受，都希望多謝一直以嚟支持我嘅人。我覺得相信姚子羚嘅人，就算我唔去逐一解釋佢哋都會相信我，好多謝佢哋。」Elaine又再次強調藝人也只是普通人，問到是否不想大眾太關心她的感情事，她說：「我知道大家好關心子羚，無論係工作定係感情生活，就算我將來拍拖都好，都接受大家關心，知道大家係錫我。不過希望將來多返少少正面嘅新聞、希望可以多啲正能量，我諗呢個係我最想睇到。」

姚子羚消瘦了不少，她就說是因為拍劇辛苦的緣故。（陳志嵐攝）

經歷完近來的眾多風波，當問到Elaine會否改變對愛情的看法，她說：「我始終相信一點，妳對人好，人哋都一定會對返你好。我覺得愛好緊要，無論對邊個，愛都係最重要嘅一點，我會做返我自己，無論咩類型嘅愛我都會繼續去相信。」問到接下來期許怎樣的愛情，Elaine就說：「冇諗喇，其實我不嬲都冇諗過要咩形式嘅愛情，唔會關乎於身份、背景、外間所講嘅富有或貧窮都好都唔關乎嘅，主要都係感覺同一個緣份嚟嘅，同條件上冇直接嘅關係。」

姚子羚接下來會與陳山聰合作一部關於跑步的新劇，很具正能量。（陳志嵐攝）