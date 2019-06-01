《中醫「症」解》解構都巿病　簡易花茶有效改善胃痛關節炎及中風

都巿人生活工作壓力大，加上吃無定時，引發不少都巿病，ViuTV節目《中醫「症」解》介紹各種病症及中醫療法，由陳子豐（Colin）、羅沛琪（Pinky）、王頌茵（Kathy）同沈殷怡（Shirley）主持，當中介紹了一些簡易花茶，達到防預及舒緩症狀的作用。先向大家介紹最新三集所介紹的花茶：

左起為節目主持陳子豐（Colin）、沈殷怡（Shirley）、羅沛琪（Pinky）和王頌茵（Kathy）。

第一集：腸易激綜合症

都巿人壓力大，加上經常外出用膳，容易腹瀉和腹痛，猶如「玻璃肚」，飲用雙花茶可以改善症狀。

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雙花茶可以改善可以改善症狀。症狀。（《中醫「症」解》影片截圖）

第二集：類風濕性關節炎

經常篤手機、打字、做家務，結果引發「彈弓指」，原來有機會是 「類風濕性關節炎」。伸筋草雞血藤茶養氣活血，有效緩解症狀。

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伸筋草雞血藤茶具舒筋活絡功效，有效舒緩關節炎。（《中醫「症」解》影片截圖）

第三集：中風

「中風」即是「腦血管意外」，因腦部血管「阻塞」或「爆裂」而令腦組織不能得到充份的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。除了注意均衡飲食，不要吃高脂食品，保持血液運行正常可以有效預防中風。菊花決明子飲消食去油，對預防高血壓和高血脂都有幫助。

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菊花決明子飲可以預防高血壓和高血脂。（《中醫「症」解》影片截圖）