【花千骨】續集陣容大換血　或由趙又廷林更新搭配90後小花？

由霍建華、趙麗穎主演的古裝玄幻仙俠劇《花千骨》是2015年最受歡迎的電視劇之一，收視更創當時周播劇新高，劇中主演以及其他演員蔣欣、張丹峰、馬可等也人氣急升。

近日，網絡上有不少《花千骨》即將開拍續集的消息，遺憾的是，演員陣容可能會大換血。有傳霍建華向來不喜歡拍續集，認為應該見好就收，所以已經辭演，由林更新頂替，也有報道指是趙又廷擔任「白子畫」，而早在劇集《三生三世十里桃花》中，觀眾們就大讚趙又廷演技精湛，還親切地稱呼他為「姑父」，由他出演相信也不會被大家詬病。此外，為了提高該劇的關注度，還邀請了內地四大流量小生之一的鹿晗（其他三位分別是吳亦凡、李易峰、楊洋）加盟，飾演「殺阡陌」一角，「殺阡陌」是六界中最美的人，想必鹿晗的顏值也能輕鬆駕馭，而值得一提的是，雖然這是劇中的重要角色，但就並非男主角，鹿晗做配角實屬罕見。

鹿晗回國發展後，多數工作是唱歌、綜藝節目以及電影，鮮有拍攝電視劇，2017年的《擇天記》是他第一套劇集，亦是第一次演古裝。（微博@電視劇擇天記）

《花千骨》中馬可飾演的殺阡陌十分妖嬈，獲不少觀眾讚賞。（微博@電視劇花千骨）

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而女主角方面亦有多種說法，有指趙麗穎會繼續擔任女主角「花千骨」，而她同林更新曾在古裝劇《楚喬傳》中上演了一段感人的虐戀，如果兩人再度合作，網友也表示很期待，更笑言不會擔心演出效果，只怕會將《花千骨》看成《楚喬傳》。不過，亦有傳聞稱趙麗穎因為檔期以及坐月的關係，沒有辦法參演續集，改由90後新生代小花林允代替，也有說法指這個角色將由97年出生的張雪迎出演，不過網友們就表示她的形象不太適合。

現在官方尚未宣布續集陣容，有關演員參演的消息也眾說紛紜，大多是圍繞這幾位展開討論，而幾乎不變的是鹿晗這個角色，具體內容都要等官方公布，不知道劇迷們心目中的心儀人選是誰呢？

趙麗穎是否會出演《花千骨2》尚是一個未知數。（微博@電視劇花千骨）

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