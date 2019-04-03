《延禧》後喪接古裝劇！許凱、張榕容共譜《花千骨》式師徒禁戀

2014年內地流量IP劇《花千骨》由霍建華、趙麗穎主演，帶起了一波師徒戀的熱潮，在它之後現在又有一部「徒弟愛上為師」的仙俠劇《從前有座靈劍山》即將上映。

《從前有座靈劍山》是騰訊旗下創世中文網連載的仙俠小說，2014年開始被改編成漫畫。紅到推出埋真人版電視劇，由許凱、張榕容主演（《從前有座靈劍山》封面／宣傳照）

《延禧攻略》播到無人不識，在這套劇中，許凱扮演「深情傅恒」，顏值堪稱完美。雖然他在劇中飾演的是男二，但人氣卻一點都不輸於聶遠飾演的男一乾隆，御前侍衛的身份迷倒一堆宮女，唔單止武功好，文學也相當出眾。許凱作為一名95年的演員，在戲外憑《延禧》吸了無數粉絲，最近由他主演的《招搖》也是一大看點，今年的事業發展相當順利。

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事實上，內地娛樂圈從來不缺英俊的男演員，但是很少有像許凱這樣受歡迎。背後不僅僅是幸運，個人的努力也佔據了很大的成分。近日，許凱又接了一部新劇《從前有座靈劍山》，又是一部師徒劇，許凱的最新海報也出來了，真的很英俊，還留了一點飄逸的劉海，同李易峰在《青雲志》中的形象不相上下，加上許凱的高顏值，這部劇的走勢應該會不錯。

李易峰《青雲志》VS許凱《從前有座靈劍山》仙俠造型（劇照）

《從前有座靈劍山》由許凱、張榕容、朱元冰、高雨兒、鄭雅文聯袂出演，這齣戲的情節也有點滑稽，這種電視劇往往是打的都是一把親情牌，講述小人物的成長史，給定的背景是一個動盪不安的時代，每個人都身陷危險，九州大陸也陷入了前所未有的危機，這時總會有一個白衣少年從天而降，保護世界，拯救民眾於水火之中——許凱就是這樣一個人。

由許凱飾演的王陸才華橫溢，卻入了當時最為弱小的靈劍派，而靈劍派的負責人王舞，雖然表面上是個師傅，實際上卻像個孩子一樣，似乎還沒有長大，一個是徒兒，一個是師傅，兩個人之間註定會發生什麼，必然會有火花和矛盾，許凱和張榕容的表現也很有趣，很難想像這兩個人最終會拯救世界。

郭晉安、台灣型男錦榮、溫昇豪都有份參演，為《從前有座靈劍山》增添熟悉感，按圖看其他卡士及人物造型照▼

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本劇女主角張榕容也是一個備受關注的女孩，她扮演許凱的師傅。事實上，儘管類似的電視劇之前已經出現過幾部類似的作品，譬如白子畫和花千骨。雖然細節上有所不同，但是整體上非常的相似，流量小生許凱的加盟為這部劇帶來了一波熱度，你會期待這部《從前有座靈劍山》嗎？

【本文獲「喊我追劇」授權轉載，微信公眾號：hanju1234】

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