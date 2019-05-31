疑似姚子羚與二奶對話再流出　「爆料閨密」直指姚甘心做三奶

姚子羚早前戀上夜場前董事、蔡宛珊（Sarika）前夫楊偉文（Raymond）相戀，同時爆出對方還有一名圈外「二奶」，疑似陷入四角戀。子羚隨即拆彈，表示事發前亦已和Raymond分手，而且對方已跟太太分居，事件本來告一段落，但今日（31日）有報道指收到讀者爆料，提供疑似子羚與二奶的對話錄音聲帶，和她與Raymond的床上親密合照。

報道指該名讀者是二奶的閨密，子羚的錄音內容大致是她向二奶抱怨，認為Raymond和太太Sarika分開的原因是他不夠成熟，又經常跟其他女生調情，加上在夜場工作，沒有時間陪伴老婆。另一段錄音則是子羚拆穿Raymond與太太藕斷絲連，但對方死口不認，「我話我再問多你一次，你係咪去咗見你老婆？佢死口唔認嘅」。最後一段錄音是子羚告訴二奶，Raymond想借對方來令自己知難而退，不要再上Raymond家，但子羚坦言，自己沒有因此而打算「離場」，更表示：「我梗係特登上佢（Raymond）度！」。

雖然姚子羚早前已經會見傳媒解釋事件來龍去脈，但今日（31/5）仍然有新料爆出。（梁碧玲攝）

二奶的閨密更指，子羚一直知道Raymond想與Sarika言歸於好，所以與二奶聯手逼使Raymond盡快簽紙離婚，爆料閨密直言子羚甘心做三奶，更表示Raymond向她多次提出分手，惟子羚死要跟二奶爭奪Raymond。

姚子羚日前出席《唐人街》煞科宴時狀態不俗，心情不似受事件影響。（陳志嵐攝）

二奶閨密更向該傳媒提供子羚與Raymond的親密照，從照片中可見，子羚身穿白色泳衣與Raymond親密擁抱，並有望向鏡頭，二奶閨密因此質疑，子羚早前向傳媒公開表示不知被拍「床照」的說法，不過有一點要留意，閨密提供的「床照」，跟上次流出的「床照」，似乎不是同一天拍攝，而且上次的照片，子羚正在睡覺，因此子羚指她當時不知被拍床照其實並沒有問題。而閨密提供的錄音，其實沒有實質證據顯示，與姚子羚對話的人就是「二奶」，奉勸讀者還是不要「跟車太貼」。

在流出的聲帶中，疑似姚子羚的女聲直言Raymond不夠成熟。（梁碧玲攝）

點擊下圖觀看姚子羚專訪靚相：