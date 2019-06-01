「蛇精男」劉梓晨零修圖照片曝光　嚇窒網友：又出來作妖

網紅「蛇精男」劉梓晨早年因過度整容以及對外貌的超強自信心引起網友關注，浮誇的雙眼、挺拔的鼻樑與超尖的下巴成為他的既定形象。沉寂幾年後，近日有網友在北京偶遇劉梓晨，零修圖的他，與過去樣貌相差甚遠。

照片一曝光，即刻在網上引起熱議，在網友曬出的照片中，劉梓晨一身全黑色打扮，頭戴黑色棒球帽，面部同身體都相當臃腫，似乎發福不少，與他微博的照片判若兩人，令網友們驚呼：「是玻尿酸溶解了嗎？」也有網友揶揄「又出來作妖了」、「八國聯軍混血怪物」，還有網友表示「他一直都這樣，微博照片是P圖」等。

網友貼出零修圖的劉梓晨，與他自己上載的照片相差甚遠。（微博@綜藝小黑）

隨著愈來愈多的「網紅臉」出現，大眾的審美也愈來愈傾向自然化，不再一味欣賞大眼尖面。再看劉梓晨的微博，現在的他樣貌變化了不少，下巴不再如以前那般尖銳，雙眼也沒有大到好似外星人，雖然一眼看得出臉部同五官是「後期加工」，不過有網友表示「順眼了不少」。

劉梓晨母親節與媽媽的照片，樣貌的確較以前自然不少。（微博@劉寶寶_Vincent）

其實早在2017年，劉梓晨便溶解掉全臉50多支玻尿酸，面部相對來講自然不少，看得出一些小輪廓，不過他對網友揚言：「這不代表我不可以重新打，覺得還是之前好看的點讚，我可以考慮再次打80針。」

而劉梓晨的整容臉向來被大家詬病，予人嘩眾取寵的感覺，不過他從來不理會大家對他的批評，甚至同網友們展開「唇槍舌戰」，彷彿活在自己的世界中，的確是「自己開心就好」。