泫雅直播否認整容登熱搜　即場翻眼皮捏鼻：我對外貌沒有大野心

有「性感小馬」之稱的泫雅，在韓國出道第12年，不時都有網民質疑她曾在臉上加工，有整容之嫌。近日一條泫雅的舊直播片登上微博熱搜榜，影片中的她否認動刀傳聞外，更直接用手捏鼻及翻起眼睛，力證自己是天生美人。

泫雅去年離開Cube娛樂後，今年初簽約PSY新公司P NATION，亦與男友E'Dawn打得火熱，兩人不時大曬親密照。泫雅於2007年以Wonder Girls一員出道，當時只有15歲的她，仍帶有一點嬰兒肥。期後泫雅已逐漸減走Baby Fat，變身輕熟女，更突顯她性感的女人味。不過韓國藝人難免逃不過網民整容的質疑，泫雅出道多年也多次被指加工。近日一段有關泫雅否認整容的舊影片，突然登上微博熱搜榜。

近日一條去年有關泫雅否認整容的影片，被中國網民翻炒。（影片截圖）

泫雅否認整容逐格睇：

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2007年以Wonder Girls出道的泫雅，與現時的外貌並沒有大分別。（JYP Entertainment）

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影片中的泫雅講到：「我對外貌沒有大野心，只是想要活得像我長得一樣。」分享她精緻的五宮都是父母給她最好禮物。期後泫雅突然講起，多年來被質疑整容一事，她說：「吃完即食麵會水腫，水腫的時候去機場又說我打填充物，但我沒有打過！從小我的臉就是腫，我為什麼要打填充物？」她又講到今年已經27歲，臉上的肉當然會減去。否認的過程中，泫雅不停用手翻開眼皮和嘴唇，又把手指放入鼻孔中，力證自己天然。不少網民都留言支持泫雅零整容，表示化妝也能改變外貌，但亦有部份意見指韓國整容技術高超，加工也不能容易發現。

泫雅不時上傳淡妝自拍照，可以看出幾乎與12年前一模一樣。（IG/@hyunah_aa）