【開心速遞】Terry即將告別黑化日子打回原形　傻仔版快將回歸

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已播出了590集，難得的是劇情發展有新意，更不時為觀眾同網民帶來驚喜。繼早前群姐 (許思敏 飾) 當眾除衫搶Fo的一幕之後，又有由熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英組成的Hip Hop組合「大四喜」大唱洗腦歌，愚人節就有金城安 (周嘉洛 飾) 同池美麗 (鍾凱琪 飾) 發生「一夜情」，之後更成為第三者勢要跟Bonnie (林凱恩 飾) 爭奪金城安。然而最叫人意想不到的，一定是善良戇直的Terry (李偉健 飾) 竟然走上黑化之路！

Terry之前走上了黑化之路。(tvb電視截圖)

Terry由551集開始黑化，原本單純蠢鈍的他因一場意外突然變得精叻醒目，甚至黑化變奸仔，完全癲覆了Terry一貫的傻仔形象。平日Terry總是被家姐大小姐 (林淑敏 飾) 和舅父KC (歐瑞偉 飾) 嫌他蠢，但現在卻是Terry反怪兩人蠢，最經典是他指住大小姐爆出一句：「呀，你真係蠢唔係扮㗎喎！」自從Terry黑化之後，他已成為了長房的話事人，反過來控制大小姐和KC，全力爭奪家族生意繼承權，又使出奸招害阿哥Max (鄭世豪 飾) ，可謂奸到出汁。有網民喜歡腹黑的Terry，但亦有網民懷念昔日的Terry。

網民之前仲為Terry揀女友，左是垃圾清 (周梓盈 飾)，右是Anita (梁茵 飾)。(ig@liwaikin9670圖片)

李偉健呢日就於他的IG post了一張維基百科頁面的截圖，預告了最新的劇情，寫住即將於下星期四、五播出的594和595集是「真‧Terry回歸」，分上下集一連兩集播出。按照字面的意思，似乎是Terry的黑化之路是時候結束了，行傻仔路線的Terry將會回歸，又再繼續蠢蠢鈍鈍地過日子。他的粉絲和網民亦紛紛留言，有人表示好期待，也有人表示不捨得醒目Terry離開。

李偉健於他的ig post了呢張相。(ig@liwaikin9670圖片)

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