【嚮往的生活】吳亦凡徵婚大講愛的宣言　唯一擇偶條件竟然係呢個

吳亦凡（Kris）自出道以來一直予人高大有型的感覺，陽光的外表下還透露著冷酷的氣質，頗有個性。最近他作客內地真人騷《嚮往的生活》，在節目中為自己徵婚。

除了Kris，同場的嘉賓還有容祖兒（Joey）、宋茜、王麗坤以及陳喬恩。主廚黃磊告訴大家：「我們節目可以做好多事，可以做劇宣，然後也可以徵婚。」不止四位女星都是單身，90後的Kris亦是如此，原本在吃蔥油拌麵的他，一聽到「徵婚」便按捺不住，率先面對鏡頭開始自我介紹，姓名、年齡、出生地，隨即表示自己的性格是屬於「比較會照顧人的，也喜歡被人照顧。」

Kris面部較之前似乎有些發福，頭髮也長了不少。（芒果TV@嚮往的生活）

面對戀愛宣言，Kris認真地講出：「我是你的大碗，你是我的寬麵嗎？」引起大批粉絲積極響應：「我是寬麵」、「我當然是、必須是、肯定是！你想要這麵幾寬都行！」、「真巧我就是寬麵，還是吳亦凡的」等。

Kris在節目中發表「愛的宣言」。（芒果TV@嚮往的生活）

Kris由韓國返回內地後，幾乎都是專注於音樂事業，也曾擔任綜藝選秀節目導師。上個月19號發表了最新單曲《大碗寬麵》，備受大家喜愛。