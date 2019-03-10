陳冠希於NBA賽場主動搭訕吳亦凡　兩人關係破冰全靠講呢啲 ?

陳冠希和吳亦凡在NBA賽場上碰面！話說香港時間今天早上是洛杉磯湖人主場大戰波士頓塞爾特人，這場經典黃綠對決對於NBA迷來說當然是頭等大事，陳冠希和吳亦凡兩位湖人的粉絲也有入場支持愛隊，而且坐的位置還相當靠前。雖然湖人最終輸掉了這場大戰，進軍季後賽可以說是痴人說夢，不過賽事中卻出現一段小插曲，就是陳冠希主題上前搭訕吳亦凡。

還記得，在上年《中國新說唱》播放的時候，陳冠希在其Instagram上開火說節目的主持都是Bitches，並不是rapper，當吳亦凡在節目中狂說「skr」的時候，陳冠希更將矛頭指向他，說他不懂Hip hop的本質和精神。

吳亦凡喺《中國新說唱》創造出好多話題，相當成功。（網上圖片）

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事隔差不多一年，想不到兩人突然破冰，有網民在微博上傳NBA賽場上，他們兩人在聊天的相片，更指是陳冠希特意走過去吳亦凡那邊，而從相片看出，雖然兩人並沒有笑，但表情不算太厭惡對方，算是「有偈傾」。至於他們在談甚麼，當然沒有人知道，可能是研究free style，可能是品牌設計的交流，不過最大可能其實是傾傾湖人為什麼打得那麼差，籃球竟然成為了他們的破冰武器！

究竟佢兩個喺度傾緊啲乜？（微博圖片）