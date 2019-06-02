陳庭欣為養鸚鵡扮演母親角色付出極大　自爆手袋都被咬爛幾個

陳庭欣（Toby）今天（2日）帶同家中兩隻鸚鵡出席TVB全新製作的寵物節目發布會。在活動中焦點大家也關注Toby與鸚鵡的互動，因為她的寵物在活動上按照Toby的指示能夠與她親吻之外連伸手擊掌也懂，全場觀眾看得嘆為觀止。

Toby透露工作關係常常出Trip，有時候會Facetime跟寵物見面，令身邊其他人覺得她奇怪為何要跟寵物Facetime。（賴家杰攝）

Toby直言花了很長時間訓練和照顧家中的小動物才有今天的成果：「養所有寵物都要花好多時間同心機，如果想同自己寵物親密接觸，就係睇主人點陪伴。其實我隻寵物毛都未生齊，我已經親手餵佢飲奶，我就好似佢哋媽媽咁，雖然我唔識飛，但我都會教佢哋飛。尤其日日同佢哋傾計同玩。鸚鵡係好聰明動物，所以可以成日同佢哋一齊交流。」

Toby為寵物付出了很多，她透露如果和寵物玩，她不會穿戴首飾，怕牠們不小心吃了。（賴家杰攝）

另外活動上Toby自爆家中的寵物常常咬爛她的手袋，令到Toby十分傷心：「佢哋好八卦，因為我手袋乜都有，因為試過搵到小食，所以佢哋覺得手袋係有正嘢，所以成日搵，但佢哋又唔知自己嘴尖，我有幾個手袋畀佢哋KO咗。（貴個啲？）咬爛都係便，但我係想教佢唔好咬爛，不過貴嘅我收到好埋，同埋用布袋放。」