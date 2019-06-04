迪麗熱巴當眾扯衫熱舞High爆全場　生日會造型有型又性感

昨日（3日）是內地90後小花迪麗熱巴27歲生日，雖然生日正日要在工作中度過，但她日前率先在北京舉行生日會，過千名粉絲到場同偶像齊齊慶生。一向身形Fit爆的迪麗熱巴，在生日會上換上多個造型，除了有運動型格風之外，更有仙氣Look，不過要數最令粉絲熱血沸騰的，就是她在台上突然扯爛T恤，性感熱舞的一幕！

迪麗熱巴日前在北京舉行生日會，同粉絲提早慶祝27歲生日。（微博/@Dear-迪麗熱巴）

剛剛踏入27歲的迪麗熱巴，日前提早舉行生日會，她更使出渾身解數，大跳熱舞，有型之餘亦相當性感！在其中一段表演環節中，身穿黑色T恤同長褲的她，同主持人說完話後，突然將T恤扯爛，露出入面的吊帶背心，即時引來全場尖叫聲不斷！網友紛紛留言：「太撩了」、「撕衣服太帥了吧」、「不行了我受不了了」。

迪麗熱巴在生日會上大跳熱舞，型得嚟又性感！（微博/@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴扯衫呢一下引來全場轟動！（微博影片截圖）

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而迪麗熱巴工作室也有在微博分享了她在生日會上多個造型的靚相，每一套都是不同風格，可以看出她對這次的生日會十分重視。迪麗熱巴之後也有在微博發文：「27歲，第一次有這麼多人陪我一起過生日，我真的特別特別感謝台前幕后的所有工作人員，還有你們我的阿絲兒（迪麗熱巴對粉絲的稱呼）。」

迪麗熱巴27歲喇！（微博/@嘉行迪麗熱巴工作室）

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