【切爾諾貝爾】深入立陶宛核電廠實景拍攝　導演：真相才是最重要

HBO最新推出的神級作品《Chernobyl》（中譯：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》）自播出後一致獲得好評，更在IMDb奪得9.7評分，成功追過了神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）。這套一共五集的迷你劇，改編自超過30年前史上最慘重的核能事故，令切爾諾貝爾核電廠所在的地區成為充滿輻射物質的禁區。根據當時蘇聯官方統計，這場核電爆炸直接導致2名員工死亡，另外還有28名工程師和消防員，在災難發生後的數星期內死於急性輻射症候群，共計有134名員工患有急性輻射中毒，但輻射所帶來的影響遠超乎想像，意外總傷亡數字其實高達93,000人。

切爾諾貝爾核電廠爆炸，當時消防員因為沒有適合的裝備，在救火時感染了輻射。（劇照）

導演瑞典長大 無法忘記核災難遺害

既然這是一套根據真人真事改編的迷你劇，引起不少網民討論到底《切爾諾貝爾：傷心的兒童》還原了多少真實狀況？

日前HBO就發布了一段製作人員訪問的片段，片中看到劇集不是簡單重拍時間經過，而是描述了當時政府如何將真相活埋及權力的腐敗。導演Johan Renck對核電廠爆炸的事件有深入的了解，他在瑞典長大，他與人民都不能忘記這個災難對祖國造成的影響，而美術指導Luke Hull、製作人Jane Featherstone均認為，真相對人民來說極為重要，拍攝這套迷你劇就是要大家見證人類歷史上一大事件，更想全世界知道在事件中犧牲的各路無名英雄的英勇事蹟。

切爾諾貝爾發生爆炸後，火勢難以撲熄。（劇照）

立陶宛實景拍攝 角色設定參考史實

雖然劇組不是到核電廠現場拍攝，但絕不馬虎，製作的團隊中大部分人為了解切爾諾貝爾區的建設，都曾經去過核電廠進行實地考察及參觀，並拍攝了少許實景片段。不過因為該區已經荒廢多年，根本不適合拍攝，所以劇組就去了跟核電廠同一設計，位於立陶宛的伊格納利納核電廠（Ignalina Nuclear Power Plant）進行拍攝。另外，劇中的角色包括化學家Valery Legasov（Jared Harris飾）及Boris Shcherbina（Stellan Skarsgård飾），都是根據真實人物改編，不過Emily Watson所飾演的Ulana Khomyuk就是虛構人物，是結合了多位科學家而成的角色。