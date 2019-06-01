【切爾諾貝爾】輻射恐怖步步驚心　維穩的謊言才是最致命

切爾諾貝爾核電廠爆炸，當時消防員因為沒有適合的裝備，在救火時感染了輻射。（HBO 圖片））

《權力遊戲》最終季令人極度失望後，美劇迷一直尋找另一套神劇來慰藉心靈，結果HBO另一套作品 Chernobyl最近成為不少人的至愛（港譯：切爾諾貝爾：傷心的兒童）（台譯：核爆家園），Chernobyl 在imdb有9.7分的成績，（《權力遊戲》9.4《絶命毒師》9.5）近乎完美得分的神劇，追求觀能刺激，快餐式刺激的觀眾可能會失望，但就算你是心急人，都請你給點時間，因為導演要觀眾一步一步慢慢感受到輻射的恐怖，但更令人心寒的是謊言的代價。正如劇中開首男主角的一段對白：「謊言的代價是什麼，不是對謊言信以為真，真正的危險是聽了夠多謊言後，再也看不清真實。」

切爾諾貝爾發生爆炸後，火勢難以撲熄，要用直升機放硼和沙，來回無數次。（HBO 圖片）

這套五集迷你劇，故事由1986年4月26日星期六凌晨1點23分47秒 切爾諾貝爾第四號核反應堆爆炸開始，透過alery Alexeyevich Legasov(Jared Francis Harris 飾演）這位切爾諾貝爾事故調查委員會主任委員為重心，了解整個慘劇事故，而故事的支線分別是核電廠的員工及第一批到場救火的消防員，令觀眾對這件事有不同層面的了解，不同以往荷里活式災難片格局，這套劇沒有一個像the rock的救火英雄，所以觀眾「入戲」要給一點時間，如果想在搭車途中那十分鐘決定是否棄劇，那你一定後悔。

第一批到場的消防員對核爆炸的處理根本認識不深，很快受到感染。（Chernobyl 圖片）

這套劇採用了平實的手法，帶點紀錄片形式說故事，反而令觀眾猶如置身1986年的烏克蘭，輻射的恐怖亦一層一層在觀眾心目中慢慢建立，你會好明白受核輻射感染的核電廠員工、消防員、市民那種生不如死的感覺，其家人受到的精神壓力，與及主角有真話不能說的無奈，劇集有不少生離死別的情節，亦不會落洋蔥，但反而令觀眾更入心更有質感，因為生離死別在亂世發生是平常事，來得很快亦令人措手不及，你連呼天搶地痛哭的時間都沒有。

首批到核電廠救火的消防員，因受到輻射感染而殉職，棺材更要封在特製的鋸箱，埋放在一個大坑最後要鋪上水泥。（Chernobyl 截圖）

核電廠爆炸當然是直接傷害，但令事故更惡化的是當時蘇聯的政策，1986年那時和美國進行軍備競賽，所有關於軍事或敏感的高科技資料，當然是保密，切爾諾貝爾爆炸發生後，當地政府除了救援外，就是想盡辦法封鎖消息，由核電廠廠長，單位高層，以致蘇聯政府一心只想「溝淡」事件，維穩的政權，總以為謊言可淡化事件，甚至可以解決所有問題，結果錯失了救人機會，令這意外總傷亡數字高達93000人，336,000名的居民被迫撤離。