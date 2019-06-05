山里亮太一月預言遇見對的人？　蒼井優好友爆愛情觀露玄機

日本影后蒼井優今日（5/6）宣布與著名搞笑藝人山里亮太結婚，不單震驚亞洲影迷，同時大家亦不理解為何「美女」蒼井優會選擇嫁給「野獸」山里亮太。蒼井優的好友前山田健一為大家揭露箇中玄機。

蒼井優和山里亮太今日宣布結婚，震驚藝能界之餘，外界亦無法理解蒼井優為何會嫁給山里亮太。（視覺中國，IG：ryotayamasato）

早於今年4月28日，前山田健一在Twitter發文，大談一位「朋友」的愛情觀：

我朋友對我說：「比起『你喜歡誰』，更重要的是『你喜歡跟誰在一起時的自己』這番說話很有道理，所以寫下來跟大家分享。 前山田健一

當時不少網友亦認同該位「朋友」的觀點，直至今日，蒼井優公布婚訊後，前山田健一大爆該名「朋友」是蒼井優，而4月正是蒼井優開始與山里亮太交往的時間，能夠令蒼井優吐出這番心底話，或許當時蒼井優已經有感自己遇到「對的人」了。

蒼井優閃嫁日本「殿堂級」醜男 交往不足兩個月

蒼井優的好友前山田健一早於4月透露一位「朋友」的愛情觀，今日他大爆該名「好友」正是蒼井優。（Twitter：@HyadainMaeyamad ）

回顧蒼井優現身各大影展圖片

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除此之外，山里亮太今年1月接受訪問時，曾表明：「聽說蒼井優很尊敬我，如果屬實真是大新聞……搞不好我會變成『蒼井亮太』，結果兩人4月開始交往，更於今日成為夫妻，可見山里亮太『預測』非常準確。不過，究竟蒼井優欣賞男方，早已認準對方是「對的人」而主動出擊，還是山里亮太向影后展開追求？目前為止不得而知了。