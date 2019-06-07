【切爾諾貝爾】大結局攞滿分冇爛尾　真相是極權政府最害怕的武器

《切爾諾貝爾》最終一回，拆解為何當日會一發不可收拾，原來一切皆可避免。（chernobyl 截圖）

《 Chernobyl》（港譯：（港譯：切爾諾貝爾：傷心的兒童）（台譯：核爆家園）第五集大結局在６月４日上綫，首４集令劇迷拍案叫絶，初時大家都有擔心大結局，會否像第八季《權力遊戲》大結局一樣令人失望，但結果《 chernobyl》到今日為止，IMDb獲得10分亦即是滿分，絶對是實至名歸的神劇，最後一集沒有千軍萬馬的場面，大部份是法庭口水戲，拆解切爾諾貝爾爆炸原因，但張力澎湃，當中男主角Legasov（Jared Francis Harris 飾演）最後一句對白更是本劇重點：「我曾經害怕真相的代價、而我現在只會問，謊言的代價是什麼？」

Legasov在聽証會上公開了蘇聯政府失誤，引來悲慘結局。（Chernobyl 截圖）

即使是《權力遊戲》《絶命毒師》都未曾有一集可以拿滿分，可想而知《切爾諾貝爾》有幾難得，大結局主要是解開切爾諾貝爾爆炸迷團，為何它會一發不可收拾？這個埋伏了４集的迷團，來到最後由男主角慢慢拆解，最令人心寒是男主角的下場，不劇透，只是在庭上說真話，郤換來這種比死更難受的結局，不得不佩服當時 Legasov的勇氣，那個沒有互聯網的年代，你想為自己發聲的機會也沒有，但有理念的人依然不怕，夠膽說出真相，男主角庭上的一段話，可說是全劇總結，「只要真相引不悅，我們就謊話連篇，直到我們忘記那件事，可是它不會消失，依然存在。」

【切爾諾貝爾】大結局金句逐格睇