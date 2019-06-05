蒼井優與山里亮太閃婚　日本女星愛搞笑藝人？

現年33歲的日本女星蒼井優突然閃嫁秘密拍拖兩個月的42歲搞笑藝人山里亮太，震撼娛樂圈。事關1999年就出道的蒼井優憑著清秀獨特的氣質是很多人心目中的女神，閃婚的對象卻是比她年長9年﹑曾連續3年被選為日本「最醜藝人」冠軍的諧星。其實日本藝能界有不少女神級明星嫁搞笑藝人的例子，令人好奇為什麼女神都愛諧星？讓我們看看哪些例子吧！

蒼井優被譽為國民女神。（Getty Images / Instagram@ryotayamassto）

佐佐木希 渡部建

1988年生的佐佐木希擁有天使般的面孔，樣子超甜美清純。曾獲美國電影網站選為「全球最美的100張面孔」第33位、名列日本藝人之首。她主力做模特兒和演員。她在2009年擔任女主角的電影《天使之戀》令她為更為人所認識，戲中的青春外表，令人印象深刻！2017年，佐佐木希與比自己大15年的日本搞笑藝人渡部建結婚，二人在2018年誕下兒子，成為幸福的一家三口。

佐佐木希也是「女神級」人馬。（網上圖片）

高橋愛 阿部公二

1986年生的高橋愛曾是組合「早安少女組」成員，後跟日本搞笑藝人阿部公二在2014年結婚。男方也是比她大11歲，二人在2011年合作舞台劇認識，後來交往，更步入教堂。

高橋愛和阿部公二婚後好sweet。（Instagram@abe_happy）

藤原紀香 陣內智則

元祖級性感女神藤原紀香是著名演員，1992年日本小姐冠軍，美貌無容置疑。在2007年，她跟諧星陣內智則閃婚，雖然婚後兩年就離婚，但也曾俘獲女神芳心。

藤原紀香與陣內智則已離婚。（視覺中國 / 網上圖片）

木下優樹菜 藤本敏史

31的木下優樹菜是日本的模特兒﹑歌手和演員。在2010年跟比他大17年的搞笑組合「FUJIWARA」成員藤本敏史結婚，在2012年誕下大女，現在有兩個寶貝女。

木下優樹菜和老公藤本敏史。（Instagram@yuuukiiinaaa）

藤本美貴 庄司智春

1985年生的藤本美貴亦曾是組合「早安少女組」的成員，跟著名歌手松浦亞彌是好友的她，也是十分美麗，她在2009年與搞笑藝人庄司智春結婚，現在即使已為人母，都仍然保養得宜。

藤本美貴和庄司智春。（Instagram@tomoharushoji）

其實搞笑藝人給人的感覺雖然不是「賣樣」，但可能往往就是有幽默感和豁達開朗，而跟幽默的人相處，自己也自然會感到開心。所以搞笑藝人真的有他們的市場！

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