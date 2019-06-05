【多圖】安以軒曬大肚寫真　孖老公恩愛合照：第一次穿那麼少

台灣女星安以軒2017年與澳門富商陳榮煉結婚，婚後兩人在澳門定居，兩公婆非常恩愛，不時在微博放閃。今年3月安以軒在微博宣布懷孕喜訊，預產期在7、8月。踏入臨盆倒數階段的她，今日（5日）就趁着與老公結婚兩周年的紀念日，在網上公開一系列孕照。

安以軒今日（5日）分享了多張大肚相。（Facebook/@安以軒Ann）

+ 13 + 12 + 11

6月5日是安以軒和老公在夏威夷舉行婚禮的兩周年紀念日，她在微博發文表示：「2017.6.5在夏威夷披著白紗出嫁～2年後的今天，我們收穫了上天給我們最棒的禮物⋯一切都是最好的時間&安排！」雖然安以軒的孕肚已經好大，但相中所見她四肢依然纖細，她一連換上多套衣服，更難得穿上比堅尼大展身材：「這就是傳說中的大肚照！人生第一次拍照不用努力收小腹還可以盡情的凸出來，也一定要紀念一下身體這不可思議的神奇變化。」

安以軒和老公陳榮煉兩年前在夏威夷舉行超豪婚禮。（安以軒微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

安以軒和老公將BB改名做「66」，她也有透露原因：「取名小名66是因為拔拔（爸爸）叫65，後來才想起我們在夏威夷結婚，而夏威夷語『Aloha阿囉哈』本來意指：希望、愛、和平、幸福，後來才成為問候語：你好。而阿囉哈拍照的手勢比法就是66，喜歡這樣的巧合。」

安以軒今年3月在微博公布懷孕喜訊。（安以軒微博圖片）

點擊下圖睇安以軒同老公更多恩愛相：