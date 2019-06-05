人氣男團UNINE迪士尼錄節目　姚明明同香港特別有緣

在內地大型選秀節目《青春有你》而獲得超高人氣的偶像男團UNINE，日前來到香港迪士尼公園遊玩並拍攝團體綜藝節目《UNINE蹦吧》。9名成員也趕在6.1兒童節後，在這裡重返童真，拍攝之餘度過了快樂的時光。

出道僅不足兩個月時間，UNINE就吸引了大量各地的粉絲，即使當日不是假日，仍引來一大批群眾關注的目光，一度令到園內道路擁堵，行進緩慢。不僅如此，更有數百名粉絲一直圍繞在拍攝現場周圍，直到拍攝結束。

真係好多Fans喎！（資料圖片）

九名成員中，以第三名成績出道的姚明明更和香港有著非同一般的緣分，在韓國度過長時間辛苦練習時光的他，在去年正式簽約古天樂旗下娛樂公司天加一之前，也曾來過香港迪士尼樂園留下紀念照。時隔不到一年，他已從刻苦訓練的努力派練習生，變成青春偶像，不僅在國內，在海外也擁有較高認知度和粉絲擁護的姚明明，這次更吸引了大批粉絲前來。此番故地重遊，對於姚明明而言，更添一種“不可言喻”的感覺，他本人也通過微博表達了當下開心和喜悅的心情。

佢同香港都幾有緣份！（微博＠姚明明）