金鈴與球星奧雲合辦英國夏令營 　直言怪獸家長只求名校目光短淺

金鈴以得獎嘉賓身份出席頒獎禮並獲頒女企業家大獎，身為一名拍賣官的她坦言沒有想過會獲頒這個獎：「係明明姐 (鄭明明) 推薦我去攞獎嘅，我以為自己係攞慈善方面嘅獎，因為我做咗拍賣20年，其中做咗10幾年有關慈善嘅拍賣，攞女企業家獎我有啲心驚驚。」其實除了拍賣官的工作，她也有幫手推廣鐘錶品牌，以及從事教育方面的工作。她說：「我以前都做好多青少年嘅節目，又有分享親子教育，自對教育好有熱誠同埋有使命感。今次得獎係一個起點，鼓勵我要做得更好。」她希望能成為一個合格教育從業者。

金鈴對教育工作充滿熱誠，自己亦是一個對子女有要求的家長。（梁碧玲攝）

至於育有一名8歲兒子和6歲女兒的金鈴，可會是個怪獸家長，她坦言自己對子女是有要求的：「要令小朋友十八般武藝入名校，但同時又要佢哋有快樂童年，所以要取得平衡，同埋會以快樂行先。我每年嘅5大長假期都一定係畀晒我嘅小朋友，同佢哋四圍去，我相信行萬里路好過讀萬卷書。我之前試過同佢哋去英國遊學10個月，一齊去睇下個世界有幾大，要study hard，play hard。」她今年暑假還會與前利物浦及曼聯前鋒奧雲(Michael Owen) 合辦英國summer camp，並由她親自揀選課程。

金鈴好期待她與奧雲合辦的Summer camp。（梁碧玲攝）

另外，提到早前香港小一派位，有不少家長為了讓子女入讀名校而無所不用其極，派不到心水名校就如世界末日似的，對此，金鈴認為這些家長的眼光太短淺了。她說：「我個仔仔學習上有delay，考入咗名校但係讀得唔開心，我幫佢退學，佢有半年係home learning，小朋友學業係重要，但係有個開心嘅童年都好重要。作為家長，眼光要長遠啲，小朋友一生嘅成長係漫漫長路嚟。」