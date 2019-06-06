【林志玲結婚】老公AKIRA大起底　曾與長澤正美拍拖半年

台灣第一名模林志玲今日（6日）突然宣布結婚，新郎是現年37歲的日本組合EXILE成員AKIRA，兩人相差7歲，在8年前認識。志玲在微博及IG公布喜訊，而AKIRA也透過微博發聲明報喜，消息一出震驚娛樂圈！志玲終於找到另一半，不少粉絲都替她開心，而新郎AKIRA的身份亦引起大家關注，究竟有什麼魅力令他抱得美人歸？

林志玲今日（6日）在微博宣布與日本組合EXILE成員AKIRA結婚。（林志玲微博圖片）

志玲在微博發文：「愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福。」並附上一張與老公AKIRA的合照。兩人8年前因為合作舞台劇《赤壁～愛》飾演夫婦而相識，直至去年底開始拍拖。

AKIRA也有發聲明公布喜訊。（Facebook/@EXILEAKIRA.official）

兩人在8年前合作舞台劇《赤壁～愛》飾演夫婦而相識，直至去年底開始拍拖。（網上圖片）

現年37歲的AKIRA是日本組合EXILE成員之一，同時也是EXILE THE SECOND的表演者。出生於日本神奈川縣大和市的他，從16歲開始學跳舞，2004年在Pub表演跳舞時被發掘，以表演者的身份加入RATHER UNIQUE正式出道，之後在2006年獲邀加入EXILE。舞技精湛的AKIRA在電影、電視劇、舞台劇方面都相當活躍，可以說是全能藝人。2008年首次參演劇集《Around40》，同年有份參演的電影《花樣男子F》上映。2009年憑藉電影《讓我告訴你》獲得「日本電影批評家大獎最佳新人獎」，備受矚目。2012年首次主演連續劇《麻辣教師GTO》，令他知名度上升。

AKIRA是日本組合EXILE成員之一。（IG/@exileakira_official）

除了戲劇界之外，AKIRA在時尚圈也相當活躍，身高184CM、皮膚黝黑的他是國際名牌Ralph Lauren的品牌大使，他更多次獲邀出席時裝周活動。個性幽默的AKIRA，深受女星喜愛，2011年與師妹長澤正美拍拖，兩人相識於微時，雙方家長也認識，不過這段戀情只維持了不到半年就分手。據日本傳媒報道，AKIRA的年收入估計有4000萬日圓（約290萬港元）到6000萬日圓（約435萬港元），但志玲年賺約5000萬港元，兩人的收入差天共地，不過都無阻他們相愛！

AKIRA身形高大，備受時尚品牌青睞，他更是Ralph Lauren的品牌大使。（Facebook/@EXILEAKIRA.official）

AKIRA曾與長澤正美有一段情，但兩人拍拖唔夠半年就分手。（IG/@masami_nagasawa）

志玲同AKIRA真係郎才女貌！