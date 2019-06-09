五月天演唱會蔡依林任嘉賓　阿信：她會講一些我們沒辦法接招的話

五月天7日上「佼心食堂」，宣傳演唱會電影《人生無限公司》。黃子佼坦言最想向阿信學習演唱會的Talking，不過阿信說這些全部都是即興發揮，沒事先想過稿子，順便爆料「好友」蔡依林Jolin需要聽導演的指示。

阿信表示，先前去當Jolin演唱會嘉賓，聽到耳機傳來Talking提示，讓他非常驚訝，當時以為Jolin需要提示才能和歌迷講話，後來邀請她來五月天演唱會當嘉賓，才發現如果沒有提示的話，「她會很可怕，她會講出我們都沒辦法接招的話！要靠演唱會導演把她拉回來一點。」原來Jolin反應太快又犀利，五月天全都招架不住，阿信笑言「我本來以為的Jolin跟實際上的Jolin不一樣，她講出的話，我們很難招架。」阿信對天后瞭若指掌，讓黃子佼忍不住笑虧：「你現在是Jolin專家。」阿信罕見害羞笑而不答，瑪莎趕緊救援：「你要說不敢當。」

阿信對天后瞭若指掌，讓黃子佼忍不住笑虧：「你現在是Jolin專家。」（Facebook@五月天MayDay）

五月天在電影中親自上陣，還有黃渤、梁家輝等大咖加持。黃子佼對於片中賣內衣的KUSO橋段印象深刻，好奇這些「白爛」的靈感從何而來？阿信故意傻眼反問：「我們不是節目的嘉賓嗎？」黃子佼趕緊解釋「白爛」是正面形容詞，連忙向五月天道歉。五月天表示，其實這些創意都是他們和導演腦力激盪的成果。

除了分享在演唱會前後必做的事情，五月天現場也玩起默契大考驗，雖然成員們猛提冠佑撞臉品冠，但說到暖男，全體一致推崇冠佑。冠佑也提到五月天在創作時遇到瓶頸，靠著講垃圾話撐過低潮期。黃子佼好奇：「五月天有低潮過嗎？」怪獸馬上回答：「總不能一直都在高潮吧！」自己垃圾話一出都笑到無法收尾，冠佑接手說明，因為在低潮時總會互相吐苦水，所以成員們都是彼此的「垃圾車」，充滿正能量被黃子佼認證是暖男無誤。

按圖感受五月天演唱會的熱烈氣氛↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

只因聽到趙詠華這首歌 林俊逸淚灑攝影棚

王力宏自備肉粽為粉絲接機 備戰周末小巨蛋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】