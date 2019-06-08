【小謊言】第二季開鑼着重角色內心探討　梅麗史翠普現身有陰謀？

由麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）領銜主演的HBO劇集《小謊言》（Big Little Lies）第一季在2017年首播後備受好評，除了兩位奧斯卡影后坐鎮，故事劇情懸疑緊湊，因此獲得超高收視，每集大約有700萬觀眾收看。

時隔兩年，《小謊言》第二季終於將於美國東部時間星期日（9日）晚9點迎來首播，今季由奧斯卡得主Andrea Arnold執導，與上一季有些許不同的是，除了劇集超越原著，以及美國電影史上最偉大的女演員之一梅麗史翠普（Meryl Streep）的加盟之外，人物將會更加貼地，少了一些觸目驚心的轉折點以及女性們尖酸刻薄的時刻，更多地去呈現角色的內心世界，她們的生活將更有質感，更加複雜，以下三點是今季的看點之一。

《小謊言》將於香港時間6月10日早上9時在HBO播出。（Instagram@biglittlelies）

1. 主要謎題依然是Perry，以及他的媽媽。比起第一季，第二季會少些關注在「誰殺死了Perry Wright（Alexander Skarsgård飾）」同他的家暴史。今季似乎不會有巨大的死亡發生，但依然有一個中心謎題：Perry的媽媽Mary Louise Wright（梅麗史翠普飾）來到Monterey照顧孫子，企圖向Celeste（妮歌潔曼飾）以及餘下的四人Madeline（麗絲韋花絲潘飾）、Renata（Laura Dern飾）、Bonnie（Zoë Kravitz飾）和Jane（莎蓮活莉飾）打探她兒子死因，但顯而易見的是，在Mary Louise無辜外表下暗藏著邪惡。

2. 在第一季中，劇情是圍繞一個謀殺之謎，在這之上呈現出這幾位Monterey的媽媽們表面完美的私人生活，而這些優雅、富裕的女性互相抗衡。第二季的前幾集中，這些瑣碎事將會有一個轉變，Renata與Madeline沒有再相互對抗，她們會聯合起來反對Otter Bay小學的管理。

3. Jane將重建她的生活；Renata的婚姻亦將面臨新挑戰；Bonnie要解決Perry之死所遺留的問題等。

4. Mary Louise與Perry的母子關係。雖然Perry在上一季最後已經死去，但在第二季一些情節中依然可以看到Alexander Skarsgård的身影。

梅麗史翠普的加盟，成為《小謊言》第二季的最大看點之一。（HBO提供）

也許第二季最激動人心的是，每個角色都會有更深入的發展，特別是麗絲韋花絲潘、Laura Dern以及Zoë Kravitz的表演會更加令人印象深刻（上一季的重要時刻多由妮歌潔曼與莎蓮活莉主導）。另外，第二季的情感核心將會有所轉移，「Monterey 5」接受以及處理Perry的死亡，而Zoë Kravitz飾演的Bonnie被認為是推Perry落樓梯的人，她需要信任Madeline、Renata、Celeste和Jane，這些在過去幾乎沒有與她互動過的女人。

第二季中，Zoë Kravitz飾演的Bonnie將會同其他四位媽媽加多接觸。（HBO提供）

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