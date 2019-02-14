【小謊言】假閨密真偽人？傳妮歌潔曼、梅麗史翠普鬥氣鬥到戲外

荷里活大片越來越難拿出夠精彩的好角色，許多演技派紅星都轉戰小螢幕，連過去很難參與電視劇的梅麗史翠普（Meryl Streep）今年都會在HBO王牌影集《小謊言》（Big Little Lies）第2季中扮演妮歌潔曼的婆婆，讓不少觀眾格外期待。上一季的《小謊言》，妮歌潔曼（Nicole Kidman）扮演高雅貴婦，丈夫卻家暴成性，最後丈夫成為命案死者，她雖然獲得解脫，卻碰上滿腹狐疑的奶奶要來查明真相，生活再度陷入危機中。

《小謊言》劇照

歐美八卦雜誌報導，梅麗史翠普與妮歌潔曼都是金獎影后，過去雖曾在《此時·此刻》（The Hours）同片卻沒有對手戲，《小謊言》第2季才會是兩人真的同台大鬥演技，梅麗史翠普德高望重，向來是媒體寵兒，身為正牌女主角的妮歌潔曼不希望自己風頭被搶，所以在拍攝期間小心翼翼，梅麗史翠普也感覺到不尋常，兩人從戲裡鬥到戲外。

《小謊言》劇照

然而《小謊言》本來也就巨星雲集，除了妮歌潔曼外，另一位奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）也是要角，麗絲韋花絲潘過去就曾和梅麗史翠普同台過，理當能夠擔任橋樑，且妮歌潔曼與梅麗史翠普在《此時·此刻》宣傳行中常有機會碰面，並不是完全沒相處過，彼此間不見得有火藥味，而麗絲韋花絲潘還在社群網站上發布大夥兒拍戲空檔一起玩保齡球的合照，她和妮歌潔曼、梅麗史翠普、莎蓮活莉（Shailene Woodley）都笑得很開心，顯然「內鬥」又只是雜誌為銷路在編故事。

左起：妮歌潔曼、麗絲韋花絲潘、梅麗史翠普、莎蓮活莉下了戲一起同樂。（IG／聯合新聞網）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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