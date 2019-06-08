【林志玲結婚】AKIRA被爆半年轉變大：應是因為已找到終生伴侶

「台灣第一名模」林志玲與秘密交往半年的日本男星AKIRA閃婚，震撼亞洲娛樂圈，一名和AKIRA私交甚篤的日本記者，日前發表長文，透露AKIRA這半年的轉變很大，他表示現在回想起來，AKIRA當時應該已經找到一個可以情定終生的人。

林志玲與男星AKIRA秘密拍拖半年，在6月6日公開婚訊，有日媒指AKIRA在這半年來個性有很大的轉變。（AKIRA微博）

日本記者大友陽平在《日刊體育》發文，談這半年來他眼中的AKIRA，他指AKIRA本來就是正直單純和率真的人，而這半年來「整個人更加成熟穩重，而且做事謙和有禮」。去年底EXILE成員岩田剛典在日刊體育頒獎典禮上得獎，大友陽平當時邀請AKIRA一起登場，對方爽快答應，之後大友陽平又有事要拜託AKIRA幫忙，沒想到對方不僅沒有不耐煩，更熱心作出提議，表示自己可以配合，希望令事情更加圓滿，AKIRA直說希望下次還有機會繼續合作，令記者相當感動。

日本記者大友陽平發表長文，透露Akira近半年改變。（大友陽平Twitter截圖）

AKIRA獲大讚私下個性非常好。（Facebook/@EXILEAKIRA.official）

AKIRA不僅人變得親切、有耐心，亦會以團體、公司為重，不會以自己為中心，非常有擔帶。大友陽平表示，AKIRA近年為EXILE的巡演十分努力，即使單飛工作時，也不忘提到團隊，「請多多照顧EXILE」經常掛在咀邊。

日該名媒表示AKIRA本來就是一個率真的人，在這半年來，變得更加成熟穩重，應該是受老婆林志玲影響，二人無論內外都非常合襯。（林志玲Instagram）

大友陽平亦表示，今年新年他訪問AKIRA時，感到對方在事業上更進取，他說：「今年開始，我要沉潛一些，以洛杉磯為主要據點，學習語文，提升技能，要把自己的視野再提高。」大友陽平認為AKIRA整個人散發的氣質更加穩定，比以往更加真誠和穩重，他推想AKIRA當時已經找到終身伴侶，果不然半年後就閃婚。林志玲在圈中出名溫柔和EQ高，看來AKIRA也有受老婆的影響。