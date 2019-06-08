【白色強人】邊個先係TVB「醫生界」代表？　程至美都要輸畀佢！

無綫醫療題材劇《白色強人》將於星期一（6月10日）啟播。劇集由郭晉安、馬國明、唐詩詠以及李佳芯等主演，齊齊做醫生探討「醫療制度」問題。而多位主角當中，以馬國明的醫生形象最深入民心。2012年，另一部醫療題材的無綫劇集、兩輯《On Call 36小時》成績叫好叫座，除了錄得全劇平均30.6點收視之外，黃智雯亦憑此劇奪得2012年的「飛躍進步女藝員」獎、而馬國明亦獲得同年的「我最喜愛的電視男角色」，馬國明的角色名「一件頭」更成為他一時的代號。

左為《On Call 36小時》的「一件頭；右為《白色強人》的唐明。（劇照）

最出名就是程至美？

但要論無綫的「醫界代表」，一定不能不提1998年《妙手仁心》的程至美醫生（吳啟華飾演）。程至美在劇中是一名腦外科高級主診醫生，其經典程度之高，及至今時今日，吳啟華與程志美的關係依然是劃上等號，即使吳啟華之後還演過張無忌（《倚天屠龍記》2001年）、不死人（《純熟意外》2016年）等非常特別的角色，其人氣依然未及「程至美」。

其實程至美以及劇中一眾名醫在劇中除了救活不少傷病者之外，還締造了一時的收視神話，全劇平均錄得34點收視，在大結局一集更曾收高創46點。不過，要數到名醫，無論程至美有、黎國柱（《妙手仁心》中林保怡飾）、一件頭等有多受歡迎都好，但論業就始終未及一位無綫的醫生專業戶！因為他在入行之前，是一名實實在在的急症醫生！（答案在最後。）

重溫多位無綫名醫：