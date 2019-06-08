18歲生日派對順道發布新碟　黃淑蔓自爆不是A0：中學拍過好多次拖

有「寰亞孻女」之稱的樂壇新人黃淑蔓（Feanna）4年前出道時就已經憑著電影主題曲《差一點我們會飛》亦打響名堂。今日（6月8日）是她的18歲生日，公司就特地為她搞了個盛大生日派對，兼新碟發布會。生日會上，她唱歌、與公司同事、粉絲合照、切蛋糕之餘，還向記者透露了自己感情狀況以及擇偶條件！

黃淑蔓今日18歲「大個女」啦，恭喜晒！（葉志明攝）

生日會上寰亞老闆林建岳以及一班公司高層都有出席，而前輩兼《哪一天我們會飛》的女主角楊千嬅亦作業神秘嘉賓驚喜現身，會上更叫黃淑蔓不用擔心過了18歲後就無人錫，並笑說：「我都就快48，點會唔知錫唔錫嘅層次，你喺公司規規矩矩就唔會唔錫你，喺工作上面成績突出就更錫，係好現實嘅，但最重要的是，無論出面有無人錫你都好，要記住父母一世都會錫你。」Feanna完全是萬千寵愛在一身。

今日連楊千嬅都有撐場！（葉志明攝）

同時她也許下生日願望，希望可以在20歲前開紅館演唱會，同時她亦以音樂專輯《17+》中的4首歌曲回饋現在嘉賓以及粉絲，聲音清晰而又動聽，宛如一個迷你音樂會一樣。黃淑蔓（Feanna）接受《香港01》訪問時，表示18歲的願望是希望入到心儀大學以及科目：「JUPAS我就報咗音樂，因為係自己長處，亦都報咗一啲電影行業相關嘅，都係自己感興趣嘅，同埋都報咗幼兒教育，因為自己好鍾意小朋友。」更表示入讀大學並不會放棄歌唱事業。

為了隆重其事，黃淑蔓更為新唱片特別拍了一輯性感靚相。（官方圖片）

聽黃淑蔓（Feanna）現場唱呢４首歌，Click呢度：



黃淑蔓生日派對再唱處女作 睇片即聽《差一點我們會飛》現場版

「大個女」第一要做的事：登記做選民！

18歲成人之後會想做甚麼事？她說：「第一件事就係去攞身份證登記做選民！跟住可能就係去玩，去下酒吧！呢啲叫做18歲先可以去嘅地方。同埋希望可以去跳Bungy Jump（笨豬跳），同埋少不必要去賽馬會買下馬同六合彩。」

黃淑蔓表示自己很喜歡EXO的燦烈。（葉志明攝）

學業、事業兩得意，未知她的感情狀況如何呢？問及「現時有沒有男朋友」時，她只是支吾以對回應，並表示想大家專注她的歌曲上面。當問到她「以往」的感情事，屬於「A幾或O幾」（A即是Available，O即是Occupy，數字代表次數），她就這樣回答：「如果A嘅話，我應該係A780，哈哈哈，講笑。因為我之前拍過好多次拖，F.1嗰陣我會同啲師兄拍拖，但係全部都係一星期，連拖手都冇。（Puppy Love？）連Puppy Love都唔算，哈哈。如果係真正談戀愛嘅話應該係A3。」

拍照時黃淑蔓表情多多，十分青春可愛。（葉志明攝）

那麼，Feanna會喜歡哪一種類型男仔？她說：「我好需要佢就晒我，要好成熟。因為我嘅事業同學業都佔咗我大部份時間，好多時候都陪唔到佢。我接受唔到因為我忙碌而責怪我。佢要好就得人、同埋靚仔、成熟同埋愛我，不過靚仔都係其次。」要哪一種靚仔？「我唔知，因為我眼中嘅靚仔，大家又唔覺。最緊要係望落去順眼，都埋會老㗎嘛，老咗都會皺皮㗎嘛。」有沒有靚仔的例子？「燦烈囉，我由佢第一日出道，喺MAMA嘅時候就鍾意佢到而家。」所以話，大家仲有機會㗎！