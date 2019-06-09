【白色強人】自製劇罕有涉社會議題　郭晉安馬國明為醫療改革權鬥

TVB重頭劇《白色強人》將會在6月10日晚接棒《婚姻合伙人》播出，這套以醫療題材為中心的新劇，集合郭晉安、馬國明、唐詩詠、李佳芯（Ali）等視帝視后級人馬，令不少觀眾引頸以待。劇情講述副院長兼腦神經外科主管醫生楊逸滔（郭晉安飾）部署五年，計劃將公營醫院打造成一間集資超過百億的醫療王國，更覬覦成為最高話事人，但心胸肺外科主管醫生唐明（馬國明飾）與逸滔理念大相徑庭，更打算抗衡到底。這套劇有別於以往的醫療劇，當中更有不少因素令大家不能錯過！

《白色強人》將會在6月10日晚九點半在翡翠台首播。（《白色強人》劇照）

1. 主題破格貼近社會議題

TVB過往的醫療劇如《妙手仁心》、《On Call 36小時》、《跳躍生命線》等都是圍繞着醫生護士如何盡心盡力地救人，但《白色強人》就大膽加入時事議題和政治話題，雖然劇情與現實社會議題沒有直接關係，但劇中不少情節都是根據現實中發生過的新聞事件加以改編。劇情圍繞着醫療改革，故事中的「醫發局」，甚至出現TVB劇集中很少涉及的政府高層，特首、衛生局局長等，而當中更有「中東呼吸綜合症事件」及「鄭凱甄捐肝救人事件」，貼近香港市民生活。

郭晉安除了是腦神經外科主管醫生外，還是副院長，希望推行醫療改革。（《白色強人》劇照）

鄭子誠飾演衛生局副局長。（《白色強人》劇照）

2. 製作認真場面逼真

為了呈現真實場面，劇組到深圳取景，並搭建了一個像真度極高的急症室，其中手術室場面更用上真實的醫療器材。而一眾演員在拍攝前要都要學習醫療知識，在拍攝期間更有專業醫護人員作指導，及時糾正每個動作、每句對白，務求將最真實逼真的一面帶到觀眾面前！

劇中有大量的手術場面，場面逼真。（《白色強人》劇照）

+ 6 + 5 + 4

3. 陣容鼎盛美女如雲

在演員陣容方面，劇集由三度奪得視帝的郭晉安與馬明分為兩大陣營，兩人在醫療理念和政治立場上擦出火花。而女演員陣容更加是美女如雲，除了有Ali和詩詠兩位視后之外，還有女神張曦雯（Kelly）、朱智賢和馮盈盈等參演，相當有睇頭。此外亦有多位實力派演員包括姜大衞、蔣志光、鄭子誠等，陣容鼎盛！

劇中的女演員位位都相當高質！（《白色強人》劇照）

4. 感情線吸引

馬明與詩詠之前在劇中多數飾演兄妹，但這次他們就是離婚夫妻的關係，而Ali就暗戀馬明，三人陷入三角戀。例外Kelly就情傾上司郭晉安，何廣沛同馮盈盈飾演一對情侶，錯綜複雜的感情線會如何發展呢？

馬國明同詩詠飾演離婚夫妻，兩人仲有Kiss戲！（《白色強人》劇照）

Kelly情傾安仔。（《白色強人》劇照）

作為TVB今年的重頭劇，《白色強人》集合強勁班底和演員陣容，幕後製作也非常認真，但這次內容有別以往醫療劇，不止會有救人和手術場面，更會著墨探討醫療改革及醫院人事角力，相信觀眾透過此劇能多少反思現今的醫療制度，絕對令人期待！

究竟劇情會點發展呢？（《白色強人》劇照）

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