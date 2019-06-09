【Our Planet】獵豹生擒角馬超震撼　令人類置身弱肉強食原始世界

近年全球天氣持續不穩，受全球暖化的影響，除了氣溫升至偏高水平，冰川已有融化迹象，並足以威脅人類及動物生態。為了提醒所有人全球暖化的情況非常嚴峻，Netflix早前推出了共8集的原創紀錄片《我們的天與地》（Our Planet）。當中有大量自然奇觀及動物生態罕有的片段，推出至今在IMDb上獲得9.4的超高評分，而其中一集《From Deserts to Grasslands》就帶領觀眾深入非洲大陸東部觀賞動物大遷徙中的珍貴畫面。

每年一至三月，約150萬隻角馬、斑馬等草食動物，都會集結在塞倫蓋蒂（Serengeti）大草原南部。（影片截圖）

地球有五分之一的陸地是沙漠，其中部份最乾旱的地區，從未有過降雨紀錄。沙漠或許看似貧瘠，但對生物而言，沙漠彌足輕重，對於那些能夠克服沙漠極地挑戰的生物，沙漠就是牠們的避難所。不過在極特殊的情況下，沙漠會有很大的變化，在每10年間有可能會出現一次暴雨，亦因為這場偶然的暴雨，令沙漠突然長出綠洲，變成萬物的棲息地，孕育世界上最大群的大型動物。同時，吸引了大批動物跟着水源覓食，令觀眾能夠見證動物大遷徙的震撼與壯闊。

一隻獵豹在草原上奔跑。（影片截圖）

每年一至三月，約150萬隻角馬（Wildebeest）、斑馬、不同品種的羚羊等草食動物，都會集結在坦桑尼亞（Tanzania）的塞倫蓋蒂（Serengeti）大草原南部，準備向北移動前往肯亞（Kenya）的瑪沙瑪拉（Maasai Mara）野生動物保護區，然後於11月回到塞倫蓋蒂。大群的角馬聚集一起，必定會吸引到獵食者的出現。在過去不同紀錄片中，最多只看到3隻獵豹一起獵食，不過在《Our Planet》中，攝製隊拍到5隻雄性獵豹捕獵的極罕畫面，可以說是銀幕上最大群獵豹獵食的片段。

點擊下圖看捕獵過程：

這5隻雄性獵豹控制的領地達450平方公里，他們一同巡視領地，引來不少動物的注意。當他們開始計劃捕獵角馬時，先尋找掩護，因為成年的角馬相當難應付。首先，其中4隻獵豹開始跟蹤獵物，然後直接走近獵物，第5隻獵豹就在外圍悄悄移動，並圍着牠們走動。看準時機，牠們突然離開掩護，每隻獵豹各追一個目標，輪流試探角馬，並挑選目標。不過因為角馬體型比獵豹大，所以最後要5隻獵豹夾攻才能將角馬制服。整個過程氣氛異常緊張，感覺就像是跟獵豹一起捕獵一樣，觀看者能夠完全置身其中。

攝製隊拍到5隻雄性獵豹捕獵的極罕畫面，可以說是銀幕上最大群獵豹獵食的片段。（劇照）

另外，獵豹是獵豹屬下唯一的存活物種，是陸上跑得最快的動物，時速更可以達100公里以上，全速奔跑可以超過120公里，所以要拍攝到這個場面是極高難度。而《Our Planet》其中一個製作人Adam Chapman接受外國傳媒訪問時透露，團隊跟蹤了獵豹好一段時間，整個捕獵的過程由尋找掩護到成功捕獵角馬的過程，僅花了3分鐘。至於如何拍攝，Chapman表示團隊用上穩定性超高的攝製裝置，駕駛吉普車在遠距離拍攝：「就算在遠距離看這些畫面，整個現場感都很緊密，就像你是第6個成員，跟牠們一起捕獵。」