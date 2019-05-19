【小飛象】泰版Dumbo表演出意外斷腳死亡　動物園竟冇即時送院　

由添布頓（Tim Burton）執導的《小飛象》（Dumbo），改編自真實故事，1865年一隻叫做Jumbo的大象明星，母親被屠殺，之後牠在動物園染病﹑在馬戲團受盡不人道的對待，經歷非常令人心酸。 現實中有一隻在泰國動物園，牠被稱為真實版「小飛象」，仲改埋同一個名叫「Dumbo」。牠的遭遇一樣很悽慘，因為不合理的表演而過於勞動以及營養不良，最近更因意外令兩隻後腿全部折斷，嚴重受細菌感染而死亡。

由添布頓（Tim Burton）執導的《小飛象》（Dumbo），改編自真實故事，真人版的大象明星「Jumbo」的經歷也可憐。（劇照）

電影《小飛象》（Dumbo）故事的靈感是取材自一隻身驅龐大的象明星「Jumbo」的經歷，現實中牠親眼看到媽媽被屠殺，經歷骨肉分離，之後在馬戲團受盡不人道的對待，被迫吃金幣﹑被灌酒等等。

而現實中就有一隻在泰國布吉動物園(Phuket Zoo)的小象，雖然牠沒有一對大耳朵亦不會飛，但牠的遭遇跟電影中的「Dumbo」一樣悽涼，被外界指是真實的「小飛象」。泰國一個動物保育攝影團體「移動動物」（Moving Animals）早前曾經拍過短片，將這隻小象的命運公開於大家眼前，以及發出請願，希望呼籲釋放表演的小象。

更多《小飛象》劇照：

看到了「Dumbo」的處境，「移動動物」團體深感同情，曾經發起了拯救小象的請願活動，得到很多人聯署。（影片截圖）

小象同樣失去母親 每日被迫表演3次

小象在動物園被迫表演，在片段中看到牠瘦骨嶙峋，連脊椎骨全都突顯出來。原因是牠長期勞動，身心疲勞導致營養不良。據知，這隻小象每日要為入場旅客表演三次，被迫跟着節奏跳舞娛樂大眾，同時亦要服從命令做各種動作。小象受盡壓力，牠更跟「Jumbo」一樣，失去了母親。在動物園中，牠除了要跳舞，更在馴象師的指揮下，要吹口琴﹑玩雜耍﹑用前腿倒立或者要騎單車等做表演。如果小象不聽話反抗，動物員的員工更會用象鈎虐待牠們。有馴象師更會粗最地用手，拉扯大象的耳朵。久而久之，大象已遍體鱗傷。

小象「Dumbo」長期營養不良，連脊椎骨都突出來了。（影片截圖）

「小飛象」兩隻後腿折斷

不幸的是，就算「移動動物」組織曾發起了拯救小象的請願活動，但就在4月中，在布吉的這隻「小飛象」竟然兩隻後腿全部折斷，據知，動物園並沒有立即將牠送院，反而拖了2-3天。有指，小象當時因為前腳無故陷入泥沼，無法自拔。小象很緊張害怕，兩隻後腿不斷往後退試圖自救。加上，「Dumbo」牠長期營養不良，又經常因為表演而傷痕累累，這次意外令牠的後腿多處骨折折斷。小象被送往醫院後，因為嚴重受細菌感染而死亡。醫生更指出這次是他從醫以來，看過最嚴重大象傷殘的個案。

布吉這隻「小飛象」最終因為兩隻後腿全部摔斷，但動物園延誤送院，最後死亡。（影片截圖）