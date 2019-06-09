唐詩詠於IG不吐不快：有時相信原來真係可以成真

今天是六月九日，一眾TVB藝員為明天起播放的《白色強人》造勢宣傳，於商場與觀眾互動。

唐詩詠作為劇中的女主角，當然有份出席宣傳，不過在宣傳前，詩詠在其instagram上post出了幾句似是內心的吶喊，而且在短短數小時連出4個post究竟所謂何事？

今日唐詩詠出席《白色強人》宣傳。（葉兆康攝）

唐詩詠在IG上打上believe的字眼。（IG@唐詩詠）

見她IG動態的字句，主要是叫人相信自己，有些事你沒有試過便不會成真，更指即使其他人不相信，她亦會堅持自己的心念，並相信明天會更好！

究竟咩事令詩詠不吐不快？（IG@唐詩詠）

究竟詩詠在表達甚麼？我們不妨來猜測一下！作為TVB藝人，當然全心全力、全副心機放在自己的劇集上，《白色強人》即將播放，而她早前在接受傳媒訪問時坦言，《白色強人》是一部比較另類的劇集，沒有太多高潮位，怕觀眾看不見這類劇集。不過，即使這部劇集看似困難重重，但詩詠明顯選擇相信自己，「明天會更好」正正就是播放《白色強人》的日子，相信大家都知道詩詠內心的想法吧？《香港01》記者曾經嘗試在宣傳完畢後找她作訪問，可惜她透過公司同事表示指自己今日有事忙，急急腳便走了。

不過唐詩詠在出post後幾小時又立即del了post，究竟發生咩事？