【東尼獎．多圖】劇帝劇后瞬間失色！　性感女神Emily靚絕紅地氈

有「劇場界奧斯卡」之稱的東尼獎（Tony Awards）在美國時間昨天（9/6）於紐約舉行，音樂劇《哈迪斯城》（Hadestown）成為大贏家，囊括最佳導演、最佳男配角等八項大獎，《絕命毒師》拜仁均士頓（Bryan Cranston）憑《Network》成為「劇帝」，而87歲女星Elaine May則憑《The Waverly Gallery》為最佳女主角。不過，一眾得獎的主角卻遠遠不及其中一位踏上紅地氈的女星耀眼。

《絕命毒師》拜仁均士頓（Bryan Cranston）憑《Network》成為美國「劇帝」。（Getty）

頒獎典禮當晚，不少荷里活、百老匯巨星前來撐場，除了成為「劇帝」的拜仁均士頓，神級主持James Corden、《星球大戰》系列「Kylo Ren」Adam Driver和華裔影星劉玉玲（Lucy Liu）都有踏上紅地氈，可是他們的風頭卻被Emily Ratajkowski搶走，因為她以一襲超性感的Michael Kors黑裙艷壓全場。

點擊下圖觀看當晚的Emily Ratakowski：

+ 5 + 4 + 3

現年27歲、身高1米71的Emily Ratakowski一向以性感見稱，14歲已經獲模特兒公司睇中成為Model，之後因為於2014年在Robin Thicke歌曲《Blurred Lines》中有全裸演出而爆紅，而她在同年上映的電影《失縱罪》（Gone Girl）中，更有一幕與賓艾佛力（Ben Affleck）的「激戰場面」，令不少觀眾留下深刻印象，並奉為性感經典。

+ 2