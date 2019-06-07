畢列谷巴與超模女友4年情正式玩完　Irina Shayk帶女兒搬離大宅

荷里活男星畢列谷巴（Bradley Cooper）與Lady Gaga在電影《星夢情深》（A Star Is Born）中表現親密，火花十足，兩人在奧斯卡頒獎禮上深情合唱《Shallow》更被指態度曖昧，有傳此事令畢列的超模女友Irina Shayk非常不滿。日前盛傳畢列同女友瀕臨分手邊緣，今日（7日）就有外媒確認消息，兩人正式為4年的感情劃上句號。

畢列谷巴（Bradley Cooper）和Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮上深情對唱《Shallow》。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

據外媒《People》報道，44歲的畢列同33歲的Irina正式結束4年情，知情人士指兩人正討論如何處理2歲囡囡Lea De Seine的撫養權問題。而昨日（6日）有傳媒影到Irina手提黑色行李箱搬出畢列屋企，並帶同女兒一起搬走，不過她看起來狀態不錯，似乎對分手態度坦然。

畢列與Irina Shayk當時還恩愛出席頒獎禮。（Getty Images）

+ 3 + 2

其實自從畢列與Gaga合作完電影之後，就多次傳出兩人因戲生情，更直指Gaga介入了畢列與Irina之間的感情，不過她已經出面否認。事實上有報道指畢列與Irina的關係一早破裂，只是因為囡囡而嘗試努力修補，不過最後還是分手收場。曾經的金童玉女感情正式宣告結束，不少網友都感到可惜，但如今畢列與Gaga都回復單身，未知他們有沒有機會發展。

荷里活又少了一對金童玉女，不少人都大感可惜。（Getty Images）