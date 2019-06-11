【逃犯條例】雞排妹鄭家純IG 撐「反送中」：多少盡些微薄之力

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昨日（6月9日）是反對修訂《逃犯條例》大遊行，雖然是香港人切身處地的問題，但不少香港藝人都選擇避開討論，或者甚至選擇聽而無聞，視而不見，甚少會對這種政治議題公開地表達己見。不過台灣性感女星「雞排妹」鄭家純，卻在個人IG上的限時動態中，以「對於 #反送中 、 #逃犯條例 ，有什麼話想和臺灣人說？」為題，給予網民發問與回答。

「雞排妹」鄭家純對時事政治一向十分敢言。（IG圖片 / ili.cheng）

日前（6月10日）「雞排妹」鄭家純在個人IG平台更公開表達個人意見，第一句就說：「香港人辛苦了。」也表示已將網民的意見和想對台灣人說的話語都放在IG Story上：「多少盡些微薄之力，把香港人民的心聲傳遞給更多人，還有記錄保存下來。」

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文中她更分享了自己4年前在金鐘（示威）現場的經歷：「四年前10月初我在金鐘現場，只要一有疑似衝突發生，好幾千香港人大喊：『和平、和平！』那天我還看見一名警察，因試圖進入靜坐區域，與一名學生拉扯，學生跌倒了，幾千人一起喊：『救護員！救護員！』，救護員抵達時，大家一起鼓掌拍手感謝。一群黑社會想破壞現場時，一有人發現，又是一陣幾千人的大喊：『黑社會！黑社會！』。靜坐的香港人不想要有暴力衝突，想用理性喊話與政府溝通，但最後沒有真普選，好幾位發起人坐牢，政府無視民意。」

收集了網民的意見後，「雞排妹」鄭家純就將留言放在了IG Story。（IG圖片 / ili.cheng）

不少網民看到她這個舉動之後，都十分感動，紛紛留言表示謝意，其中有網民留下：「香港！奮力一搏吧」、「請你們好好緊守台灣」、「謝謝家純，感謝你的敢言」、「敢言敢行動真的很重要」等字句，也有網民留言詢問：「如果港人移民台灣，要咩資格？」及後也有網民將IG Post轉發至網上討論區上，同樣也引起網民一番激烈的討論。

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