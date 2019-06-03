雞扒妹鄭家純服食低劑量避孕藥七年治經痛　家庭醫生勸喻切勿亂試

台灣女星雞扒妹（鄭家純）擁有一張鄰家女孩的娃娃臉孔和有反差感的魔鬼身材，除了是不少人心中的宅男女神，亦是令不少年輕女生羨慕的對象。雖然外表風光，不過雞扒妹原來多年來都飽受經痛之苦，她更透露自己已經服食避孕藥長達七年時間來紓緩痛症。

雞扒妹表示在婦科醫生的建議下，服食避孕藥已經有七年時間。（雞扒妹IG：@ili_cheng）

她在社交網站分享自己紓緩經痛的方法。（鄭家純Facebook）

雞扒妹形容每次的經期都像地獄一樣，並希望能透過分享自己服用避孕藥的經歷，幫助同樣受到經痛困擾的女生：「我第一次接觸低劑量口服避孕藥，是婦產科醫師告訴我，這有助減緩生理痛。至今吃了七年，每個月生理期來沒痛過，不再有血崩，每年會停一個月做自我檢查。」不少人都覺得月經期間並不能泡澡，不過雞扒妹卻認為泡澡是很有效的紓緩方法：「 我去年停藥的那個月，經期第一天很痛，在日本網站查了怎麼解決經痛，看到泡熱水澡這個方法，自己試了很有效，經痛腰痛一次解決。 」雖然每個人於月經期間都狀態不同，不過她認為以上方法都對她有效，希望能夠傳遞給更多人看到。

雞扒妹形容每次經期都像地獄一樣痛苦。（雞扒妹IG：@ili_cheng）

她表示泡澡是很有效的紓緩經痛方法。（雞扒妹IG：@ili_cheng）

關嘉美醫生表示服食避孕藥有副作用，不是人人也適合用來紓緩經痛。（資料圖片） 據稱， 低劑量避孕藥含有女性荷爾蒙，適當地服食可以透過女性荷爾蒙控制排卵，防止子宮內膜增生，從而減少經期的量、緩解經痛與改善貧血症狀。不過，家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問時表示這個方法並不是人人也合適 。雖然避孕藥某程度上確實某程度上紓緩經痛痛楚 ， 不過她指出雞扒妹服用避孕藥是經過婦科醫生的建議，絕不可盲目跟隨：「要搵醫生檢查咗先，因為有好多人唔可以有外來嘅荷爾蒙，例如食煙嘅女性、有乳房、子宮卵巢疾病，例如乳癌、子宮頸癌患者、偏頭痛、血壓高嘅人都唔可以食避孕藥，唔可以靠佢嚟調理身體。」她亦建議女性應在服食避孕藥前，先找醫生做完全的身體檢查，並要接受乳房、子宮及卵巢的徹底檢查才能決定能否服食避孕藥 。

她亦建議，飽受經痛困擾的女性必須盡早尋求醫生的幫助了解清楚自己經痛的原因：「其實經痛有很多原因，包括原發性經痛同繼發性經痛，如果係繼發性經痛可能有盆腔炎、 子宮內膜移位、子宮肌瘤等問題，一定要檢查清楚，因為真係好複雜。」