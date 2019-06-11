【逃犯條例】梁競徽被「捕獲」遊行　內地網民：對你很失望

香港特區政府將修訂《逃犯條例》而引發了6月9日當天，全港逾100萬市民上街大遊行齊聲反對，有一些藝人不怕得罪中央政府而影響日後在內地的事業發展，勇敢上街與市民一起向政府表達他們的訴求。近年在內地發展得非常不俗的無綫藝人梁競徽 (原名梁烈唯) 就被網民「大爆」他於6月9日亦有參與遊行！

徽徽被內地網民於微博上留言話對佢好失望。(梁競徽微博圖片)

自從6月9日大遊行之後，在梁競徽 (徽徽) 的微博上以及IG上，就有大批網民在他最近期的Post上留言，表示在此次遊行當日見到他，又感謝他的付出，大讚他勇敢，又話估不到他原來只是表面愛國，其實心繫香港。不過亦有不少內地網民表示對他感到失望，更說不再支持他。就連連登討論區也有開post討論參與6‧9遊行一事，有網民言之鑿鑿表示真的有見到徽徽置身遊行隊伍當中，還post了幾張疑似徽徽遊行時的圖片，然而細看之下會發現其實是改圖。

連登網民的改圖，圈住徽徽正參與遊行。(連登討論區圖片)

但也有網民就表示：「你班友仔，徽徽無去都俾你哋屈到去咗，一定俾TVB封殺」，真係眾說紛紜，究竟徽徽有冇去遊行呢？《香港01》有whatspp徽徽問清楚，他已讀不回，隨後向他的經理人求證，得到的答覆是：「佢冇去到。」而徽徽今日亦已經將IG上遭網民瘋狂留言的Post刪掉了，。

網民嘅留言講到徽徽真係去咗遊行咁。(梁競徽微博圖片)

點擊下圖逐格睇連登網民幫徽徽遊行嘅改圖，以及徽徽嘅其他靚相：