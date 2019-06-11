【我們的師傅】70歲「和珅」超豪四合院曝光　黃梨木桌子價值千萬

常言道：「人生如戲，戲如人生」原來所謂的虛構劇情果真在真實人生中上演，充滿戲劇性。而代表人物就有曾在《鐵齒銅牙紀曉嵐》中飾演和珅一角的70歲內地演員王剛，最近他獲邀上綜藝節目《我們的師傅》曝光了其千萬住所四合院同價值連城的古董收藏品，家中宛如一座小型博物館，不禁令網友覺得根本就在過現實版的和珅生活，令人甚是羨慕。

眾所周知，和珅深受乾隆皇帝的寵信一人之下萬人之上，家財萬貫的他被抄家時其財富相當於大清國庫的10年收入總和，因此被民間冠上「第一貪官」名號。而王剛在《鐵齒銅牙紀曉嵐》中飾演的和珅貪得無厭演得淋漓盡致，更使他有「和珅專業戶」之稱。

王剛飾演的和珅紅遍大江南北。（微博圖片）

就在節目一開始的時候，四位主持人就前往王剛的住所請教他如何鑒定古物﹑演技一事，亦順道曝光了他的四合院豪宅。當他一打開門的時候古色古香的韻味就撲面而來，其住所格局四四方方，自己就住在正房東面，而大兒子就住在東廂房，分配好每位家人都有獨立空間，長幼有序的規定完全按照中國傳統，非常講究。而該四合院是他租住用來當工作室的，看似空間如此寬大相信租金一定不便宜。而翻查北京當地的四合院買賣記錄看，最貴的四合院都要近一億元人民幣，而最便宜的則有2200萬人民幣，不是富有人家絕對難買得起。

王剛住的四合院價值不菲。（微博圖片）

王剛除了住所價錢不菲之外，室內的環境亦令主持人驚嘆。因為一踏入正廳四周擺放了許多古董物件，就在前座位置上擺放了三件寶物，左右二件就是「康熙青花瓷將軍罐」﹑中間則是「乾隆仿景泰藍銅瓶」﹑而最令人咋舌的則是一張擁有超過300年的黃梨木制成的桌子，被譽為「木中黃金」的黃梨木在市場上買少見少，去年內地曾拍賣位於在海南海口市的黃花梨木樹，最終以1,428.2萬元人民幣（約1,640萬港元）成交，可見其價值如此不凡。

王剛家中收藏了許多古董，左右二件就是「康熙青花瓷將軍罐」﹑中間則是「乾隆仿景泰藍銅瓶」。（《我們的師傅》截圖）

擁有超過300年的黃梨木制成的桌子。（《我們的師傅》截圖）

除此之外，一走進王剛的書房就見到韓美林親筆提的字同齊白石的畫，這兩幅作品均是真跡由他在拍賣會所投得的。韓美林是中國著名書畫家﹑美術家，其令人最為熟知的就是為《第29屆北京奧運會》設計吉祥物福娃，在中國藝術家十分有影響力；而齊白石則是中國著名的國畫畫家，同張大千齊名有「南張北齊」稱號，而他的作品中最高拍賣價錢為9億3150萬元，刷新全球中國藝術品的拍賣紀錄。

可見王剛收藏品居多全都是價值連城，喜歡收藏鑒賞的他更在圈中有「鑑賞大師」稱號。住得高級過人玩的玩具都特別與眾不同，因此大家都不禁驚嘆他根本就是過和珅的生活，完全就是和珅轉世，網友紛紛留言：「我以為是恭王府」﹑「不就是和珅嗎」﹑「真正有錢人的世界」…而他直認喜愛收藏古董同演和珅是有多少關係的。

還有收藏了韓美林﹑齊白石的晝作，是他拍賣所得來的。（《我們的師傅》截圖）

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