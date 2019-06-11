《吉列合唱團》10周年　演員Re-U唱《星夢情深》情歌《Shallow》

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

風靡全球的歌舞青春劇《Glee》（港譯：吉列合唱團）將歌舞帶到電視劇，更邀請到不少國際巨星客串，集集都有驚喜。由2009年播出第一季開始，即吸引大批劇迷追看，更在第62屆艾美獎上獲得19個提名。直至2015年播宣布第六季為最終季，數數手指，今年就是《Glee》的10周年，而一眾演員更聚首一堂一起慶祝。

《Glee》在第65屆艾美獎上獲得19項提名，成為一時佳話。（IMDb圖片）

日前在劇中飾演Artie Abrams的Kevin McHale在Instagram上載了一張《Glee》演員的合照，圖中見到Darren Criss、Chord Overstreet、Diana Agron、Amber Riley、Jenna Ushkowitz、Harry Shum Jr.及Kevin McHale齊齊慶祝《Glee》十周年。據外國傳媒報道，當晚8人玩得非常盡興，而Chord Overstreet還在其Instagram動態上載了眾人齊唱Lady Gaga及Bradley Cooper合唱的歌曲《Shallow》。

另外，在劇中參演的演員演藝生涯都不錯，其中最厲害的就是憑主演《American Crime Story》第三季《The Assassination of Gianni Versace：American Crime Story》的Darren Criss，於第76屆金球獎奪得「最佳迷你影集或電視電影男主角」。

【美國犯罪故事】橫掃金球獎　連環殺人犯向密友下毒手死者遭割喉
【美劇迷注意】神劇《Glee》登陸Netflix　追晒6季重溫經典歌舞
【Glee】Mark Salling自殺身亡　劇組連傳惡耗Finn紀念特輯最催淚
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。