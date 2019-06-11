《吉列合唱團》10周年　演員Re-U唱《星夢情深》情歌《Shallow》

風靡全球的歌舞青春劇《Glee》（港譯：吉列合唱團）將歌舞帶到電視劇，更邀請到不少國際巨星客串，集集都有驚喜。由2009年播出第一季開始，即吸引大批劇迷追看，更在第62屆艾美獎上獲得19個提名。直至2015年播宣布第六季為最終季，數數手指，今年就是《Glee》的10周年，而一眾演員更聚首一堂一起慶祝。

《Glee》在第65屆艾美獎上獲得19項提名，成為一時佳話。（IMDb圖片）

日前在劇中飾演Artie Abrams的Kevin McHale在Instagram上載了一張《Glee》演員的合照，圖中見到Darren Criss、Chord Overstreet、Diana Agron、Amber Riley、Jenna Ushkowitz、Harry Shum Jr.及Kevin McHale齊齊慶祝《Glee》十周年。據外國傳媒報道，當晚8人玩得非常盡興，而Chord Overstreet還在其Instagram動態上載了眾人齊唱Lady Gaga及Bradley Cooper合唱的歌曲《Shallow》。

另外，在劇中參演的演員演藝生涯都不錯，其中最厲害的就是憑主演《American Crime Story》第三季《The Assassination of Gianni Versace：American Crime Story》的Darren Criss，於第76屆金球獎奪得「最佳迷你影集或電視電影男主角」。