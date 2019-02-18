【美國犯罪故事】橫掃金球獎　連環殺人犯向密友下毒手死者遭割喉

我要成為最特別的人！ Andrew Cunanan

每個人對人生的期望都有所不同，有人想賺大錢，有人想事業有成，而有人用盡一生令全世界都記得自己。

由FX電視台製作的劇集《美國犯罪故事》（American Crime Story）系列，第3季《The Assassination of Gianni Versace：American Crime Story》上月在Netflix上架。劇集根據真人真事改編，主要講述知名設計師，Versace始創人Gianni Versace，被連環殺手Andrew Cunanan槍殺的故事。該劇集在第76屆金球獎（Golden Globes Awards）奪得「最佳迷你影集或電視電影」，而劇中飾演同志連環殺手的Darren Criss就憑角色勇奪「最佳迷你影集或電視電影男主角」。

Darren Criss憑《Glee》成功爆紅，他日前就跟拍拖8年的女友拉埋天窗。（影片截圖）

相信大家都對Versace這個名字一點都不陌生，他是一個創作天才，將女權主義熱潮帶到時裝界，讓女性穿上Versace設計的衣服感到充滿力量及自信。不過他輝煌的一生，卻被一位27歲的連環殺手了結生命。1997年7月15日，當時居住在邁阿密海灘旁的Versace，起床後出外散步，買了幾本時裝雜誌後，回到大宅門口，被一位自戀成狂的年輕人槍殺，頭部及頸部中槍身亡，終年50歲。

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IQ更高147 10歲熟讀百科全書

這宗案件當時轟動全球，而殺死Versace的就是連環殺人犯Andrew Cunanan。他是意大利菲律賓混血兒，樣子俊俏，擁有鋼條身形，IQ更高達147，在10歲就已經熟讀百科全書。有這些條件，Andrew可謂前途無可限量，但在成長過程中他卻慢慢變得說謊成性，更經常向同學吹噓自己的私人生活有多姿多采，家中有多富有。但事實上他出身卑微，只是父親因為賣股票而一夜暴富，不過後來父親因涉嫌詐騙而「著草」回菲律賓，自始Andrew就要在便利店上班。

Andrew自細就被父親教曉「語言偽術」，只要懂得說話及向有錢人埋身，你就能呼風喚雨。在這方面，Andrew可以說是青出於藍，讀書時期就已經想進入上流社會，被有錢人接納成為一份子。他過份沉迷在金錢及社會地位，講大話講到自己都自以為是富二代，加上過份自戀的性格，想盡辦法成為眾人焦點，令他踏上成魔之路。

專向中年男人埋身 但求被包養

在19歲時，Andrew的母親開始意識他是同性戀，並在爭執期間將母親扔到牆上，導致她肩膀骨折，其後在詳細的報告中指出，Andrew患有反社會人格。槍殺Versace之前的幾年，他一直都沒有工作，亦不想靠勞力，只想翹埋雙手得到世間財，所以他開始假扮富二代，並結交年紀比他大的男性，從中挑選「獵物」，然後用盡辦法埋對方身。事成之後，Andrew要求對方包養自己，每月給他3萬美元（約24萬港元），並入住對方的豪宅，很可惜於1996年被一位百萬富翁拋棄後，頓時變得一無所有，繼而觸發他的殺人計劃。

不能接受被拒絕 扭曲想法成殺人導火線

1997年4月，Andrew的好友Jeffrey Trail及前度David Madson，因看清楚Andrew的真面目後開始疏遠他，加上Andrew不能接受遭人拒諸門外，而將兩人分別殺死。及後從明尼阿波利斯市駕車到芝加哥，將Sugar Daddy美國富豪Lee Miglin殘殺。Andrew先用膠帶綁住對方的手腳及頭部，然後再用螺絲釘連刺Lee的身體20多次，最後更割開他的喉嚨。最後，在逃亡的過程中他劫殺了一位途人及槍殺Versace後，吞槍自殺，結束了可憐的一生。

Darren Criss神態甚似 演活Andrew Cunanan

另外，除了劇情之外，值得留意的是，劇組為求還原真實場景，特別選址Versace大宅進行拍攝。而演員方面，就有康城影后彭妮露古絲（Penélope Cruz）飾演Versace妹妹Donatella，Édgar Ramírez將Versace「神還原」，拉丁天王Ricky Martin飾演Versace的同志情人Antonio D'amico，但都不及扮演殺人犯、10年前憑美劇《吉列合唱團》（Glee）上位的Darren Criss搶鏡。他本身的輪廓跟原型Andrew Cunanan有8成相似，更將殺人後的掙扎及興奮演繹得淋漓盡致，而本身是異性戀者兼剛剛新婚的Darren在劇中卻完美演繹了同性戀者的神態，憑這個角色奪得金球視帝，絕對是實至名歸。

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