韓國男團iKON隊長B.I涉買毒宣布退團　曾在聊天室說：我想吸成世

韓國三大娛樂公司之一的YG娛樂（YG Entertainment）在這接近半年的時間裡可謂風波不斷，除了Bigbang前成員勝利經營的夜店牽連出一連串醜聞之外，今日（12日）又爆出旗下男團iKON隊長，22歲金韓彬（B.I）涉嫌吸毒的聊天記錄，事件曝光後，他隨即宣布退團。

韓國男團iKON隊長B.I涉嫌吸毒。（naver圖片）

據韓媒報道，2016年8月，A先生在首爾家中被捕，警方在他的手機中找到了他與B.I的KakaoTalk對話內容，B.I向A先生透露自己吸食大麻，並在當年4月向A先生購買LSD（Lysergic acid diethylamide，一種強烈的半人工致幻劑），B.I在聊天中提到：「我想一輩子都吸LSD，是勁大嗎？」對方回覆道：「L（LSD）是我們國家頂級毒品。」隨後指出這個藥本身很厲害。而B.I不停表示自己想買很多，請求A先生打折，不過對方推辭說：「不打折，但是你吸了L之後，大麻就微不足道了，最後可能會走到可卡因，那就真的要命了。」B.I並不以為然，甚至稱「不吸那個（可卡因），我想變成天才才吸的，我一輩子只會吸一種，其實想每日都想吸，不過太貴了。」，其後他一直與A先生討論購買數量與價錢，並要求其刪除對話內容：「我是膽小鬼，快點刪除，我現在在澳門，星期六返韓，需要找你買幾個。」

A先生在向警方陳述時，透露曾於2016年5月3日在iKON的宿舍附近將LSD交予B.I，但當時警方並未進行調查。

點擊下圖睇B.I與A先生詳細聊天內容：

然而，A某在第三次嫌疑人審問中推翻了之前的陳述，表示B.I雖然提出購買要求，實際並未購買，警方以證詞反覆為由，沒有對B.I進行調查。但韓媒指出，這是因為YG娛樂為A先生請了律師，並支付了相關費用，以此作為交換條件，要A先生推翻之前的證詞。

對於今日B.I涉嫌吸毒的報道，YG娛樂表示正在確認中，確認之後會馬上發表立場。

對於B.I涉嫌吸毒的報道，YG尚未確認中。（Instagram@shxxbi131）