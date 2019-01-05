【金唱片2019】iKON奪音源大賞　隊長B.I驚訝到講不出聲？

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日（5/1）隆重舉行，而唱片部門頒獎禮則將於明天舉行。而今年度「音源大賞」則由iKON獲得，可說是夠哂說服力。不過7位成員B.I、Bobby、金振煥、宋允亨、金東赫、具俊會和鄭粲右，則驚訝到講說不出話？

大會宣布今年度「音源大賞」由iKON奪得時，鏡頭可見7位成員都非常驚訝，一直張開口發出「嘩」的感嘆詞。組合成功打敗BTS防彈少年團、TWICE和BLACKPINK等強敵，難怪成員會咁驚訝。不過其實今年iKON的成績可說是極優秀，單是一首《LOVE SCENARIO》就已經非常有說服力。歌曲推出近一年，依然在各大音源榜上榜上有名。

得悉組合得大賞，iKON成員表現得非常驚訝！（影片截圖）

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而上台領獎後，非常緊張的B.I首先多謝粉絲，幫忙他們走上現時的位置和證明iKON的存在。不過他似乎過於緊張，說著說着開始食螺絲，直言「不知道要說甚麼好」。而其他成員亦有輪流說感言，其中具俊會特別提起一句說「何時也不會忘記感謝的心」，表現得非常謙虛。而Bobby則表示，新一年開始便有如此好的開始，2019年會更用心工作。2018年成績相當好的iKON，來年的表現亦非常值得期待！

B.I講感言一直按著胸口，可見他非常感恩。（影片截圖）