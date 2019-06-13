【逃犯條例】《早霸王》為香港點歌　森美感觸：未來要繼續向前行

昨日大批香港市民為了反對香港特區政府將修訂《逃犯條例》，阻止立法會大會於當日恢復二讀辯論，發起了罷工和罷課的行動，並集結於金鐘政府總部外留守，最後警方終與示威者爆發了衝突，更演變成流血事件，多名示威者、記者以及警察均告受傷，一幕幕震撼的畫面，令到香港人看得好心痛。由森美與阮小儀等主持的商台節目《早霸王》，今日就作出了特別的安排，沒有往常的環節，改做「為香港點歌」來為香港加油打氣。

早霸王一班主持齊為香港打氣。(早霸王facebook圖片)

森美表示：「呢段時間相信好多香港人心入面都有好多唔同嘅疑問，當中各有自己嘅諗法，我哋幾位主持人今日揀咗啲歌送畀我地嘅香港，幫香港打氣。喺過去一段日子裡面有時都會爭扎，自己作為父母都會諗究竟點樣做一個父母呢？點樣好好教曉自己嘅仔女呢？做一個父母都會有佢哋自己心裡面嘅諗法，有時我都會自己問自己係咪做得唔夠好？有時都會覺得自己做得唔好，都希望有辦法可以補過。但係起碼有一樣嘢，我覺得做父母要反省自己做得好定唔好。」說完便播出了他所揀的歌，達明一派的《你真偉大》。

森美所揀的歌是達明一派的《你真偉大》。(森美ig圖片)

而小儀就講了自己切身處地的一個感受，她形容是恐怖的：「喺6月10日凌晨，我半夜喺灣仔，突然聽到好大聲嘅叫囂，令我感受到大家嗰種慌忙同慌張，同平時我認識嗰一帶嘅平安感覺好唔同，平安嘅感覺無咗。」此時森美表示小儀近日有家人過身了，對於她來說是很傷痛的事，森美說：「香港人傷痛嘅事已經夠多，點解要去平添多個 (傷痛事) 呢？」小儀所揀的歌是新青年理髮廳的〈這個家〉。不少聽眾都表示多謝年青人為香港人的付出，讚他們好勇敢。

小儀所揀的歌是新青年理髮廳的〈這個家〉。(小儀ig圖片)

有位劉牧師表示：「喺烽煙瀰漫中見到美麗嘅年青臉龐，感受到佢哋純潔嘅心靈，多謝你哋，我哋絕不絕不離棄你哋，一齊呼吸新鮮嘅催淚空氣，感動我哋嘅心靈。」最後森美說：「相信呢段日子大家心情都好沈重，但係希望大家喺分享當中搵到出口，和平地有盼望地迎接我哋嘅香港，香港人繼續努力，未來嘅日子只要有希望都要繼續向前行，只要有能力都要出一分力，一齊為香港出力。」