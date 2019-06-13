【多圖】林心如剪短髮有新開始　網民評價兩極：同霍建華離婚了？

兩年前做了媽咪，現年43歲的的台灣女星林心如，即使成為人妻人母後，無論樣貌同身形都依然Keep得好好，點睇都唔似她的真實年齡，是圈中的凍齡女神之一，靚樣十年如一日。即使早前有報道指她疑似肥了不少，但她很快又回復返昔日的苗條身材，包包面亦變返瓜子臉。不過日前心如換了一個新髮型剪了一頭短髮，卻令她的顏值墮樓式直線大跌Watt，甚至嚇窒一眾網民。

林心如係公認嘅凍齡女神。（林心如微博圖片）

新相「驚嚇」 網民諷似娜村大嬸：「跟霍建華離婚？！」

心如於昨日在她的微博post了兩張她自拍的大頭新相，相中的她將留了多年的長髮剪短了，換了一個長度到下巴的短髮look，她留言表示：「結束了就是新的開始。」相中她素顏上陣，明顯對自己的樣貌和新髮型都充滿自信，而她以往亦不時會post素顏相，絕不介意以新面目示人。

雖然心如是公認的靚女，不過這兩張相中的她卻像是老了起碼10年，難掩憔悴面容，膚色又顯得又黃又暗啞，完全失去了平日的光彩。她的粉絲和網民的評價好兩極，有人讚她的新髮型既有新鮮感又減齡，不過也有人直言唔靚兼好驚嚇，有網民甚至話：「瞬間顯老，像村裏的大嬸。」亦有網民表示一看到她這個post第一個反應還以為是她宣布與霍建華離婚了。

心如呢張自拍相影到佢個樣有啲殘。（林心如微博圖片）

點擊下圖逐格睇心如個短髮look，以及佢長髮時嘅靚相：