【封神演義】竟然有開放式結局？　背後原來有重要訊息

內地劇題材限制升級，「限古令」及道德敗壞辣招後，更開始了重點打擊，而內地劇《封神演義》慘成首個被禁對象，該劇在湖南衛視播出到第53集，突然腰斬撤檔，而其他網站亦只更新到53集，隨後電視台播出另一齣內地劇《大宋少年志》接棒，《封神》大結局被入倉，令劇迷十分不滿。

妲己被設定剛烈正氣，跟原著180度逆轉。（劇照）

《封神演義》由羅晉、王麗坤、鄧倫等擔正演出，該劇播出以來，其翻天覆地的改動，一直為人垢病，當中包括二郎神楊戩，竟然跟妲己青梅竹馬，而哮天犬未成仙前，又暗暗愛著楊戩，最離譜是妲己被設定是剛烈正氣的女子，只因為要報仇而入宮媚惑紂王，當然故事發展成鄧倫飾演的妖狐，跟坦己、楊戩成為了三角關係，雖然如此，但該劇收視率卻是同時段第一，又每日有逾億點擊，劇迷百分百是邊睇邊鬧。

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羅晉飾演楊戩，最後卻停播結局，未有被封二郎神。（劇照）

不過由於《封神演義》的改動太離譜，原定在6月15日要播出大結局，但在6月3日早上，官方網站突然宣佈將最後12集改為兩集精華版在當晚播出，但到了原定播出時間，《封神演義》卻突然被撤檔，等睇大結局的劇迷，只能睇接棒播出的《大宋少年志》，而腰斬原因一直成謎。有看過《封神演義》原著的劇迷，應該知道一班輔助姜子牙伐紂的英雄義士，全部也封為神仙，所以才有「封神榜」，現時大結局被腰斬，變相全部無得封神。

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紂王被殺死，算是最忠於原著。（劇照）

有指電視台雖然未有交代停播《封神演義》原因，但內地廣電總局提出，「堅決反對歷史虛無主義、隨意細說曲解歷史、貶損褻瀆經典傳統、篡改已形成共識和定論的重要歷史事件和歷史人物」，以此推論，《封神演義》死因可說相當明確，以後內地製作人，肯定不敢再天馬行空創作，但限制了創作自由，最終損失的卻是一班忠粉劇迷。