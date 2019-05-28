【封神演義】二郎神做主角愛上妲己　不及無綫《封神榜》催淚好看

《封神演義》歷年來拍過多個版本，但說到內地2019年版本，卻令人大嗌離譜，皆因新版以狂想式改動，包括主角變成了二郎神、妲己是一心報仇的正氣女子，更搞笑是哮天犬愛上了二郎神，如此改動難免令人懷念無綫在2001年的《封神榜》，不但有噴火仔哪吒、三眼仔楊戩，還有最美妲己溫碧霞，而且劇中還有一位相當催淚的靈魂角色，只能說句新不如舊。

《封神演義》中王麗坤飾演妲己，卻遠不及溫碧霞的嫵媚美艷。（《封神演義》劇照）

內地劇不時為人垢病的地方，是將傳統作品進行天馬行空式的改動，除了保留原著的人物名稱外，基本上改到面目全非，而新劇《封神演義》就是災難式改動，首先男主角是楊戩(羅晉飾)，即是後來的二郎神，而他的義妹，一直暗戀他的竟然是妲己(王麗坤)，性格更反傳統是一位正經女子，由於被紂王弄得家破人亡，才入宮迷惑對方報仇。

劇中哮天犬暗戀二郎神？幸好此時的哮天犬還是女子形態。（《封神演義》劇照）

《封神演義》不乏鬼神仙怪，但離譜在角色設定上，像跟隨二郎神的哮天犬，竟然一直暗戀著二郎神，幸好這時的哮天犬還是保留了女子形態，否則人獸戀的設定肯定過不了審查。另一個主要角色，鄧倫飾演的狐妖子虛，跟妲己訂立契約助其復仇，條件是妲己要出賣靈魂，而故事發展是子虛又愛上了妲己，二郎神、哮天犬、狐妖及妲己展開了一段錯綜複雜，糾纏不清的四角關係。

鄧倫飾演的狐妖子虛，最後又是愛上妲己。（《封神演義》劇照）

《封神演義》其他演員：

+ 4 + 3 + 2

無綫的《封神榜》由陳浩民飾演的哪吒擔正做主角。（Youtube影片截圖）

內地《封神演義》角色關係七國咁亂，跟18年前無綫出品的《封神榜》相比，百分百輸足九條街，該劇在無綫已經四次重播，角色如哪吒(陳浩民飾)、楊戩(錢嘉樂飾)、雷震子(李家聲飾)，均是深入民心，而苑瓊丹飾演哪吒母親殷十娘，每次播到哪吒「削骨還父、削肉還母」一幕，必定睇到不少觀眾眼濕濕。另外，劇中有最美妲己溫碧霞，至今還未有人可以取代，而鄭子誠飾演的紂王，更是入木三分，絕對是劇中頗為搶鏡的角色，雖然十多年前的特技效果不及現在，但《封神榜》的演員及故事，也遠勝今時今日的《封神演義》，無綫繼續瘋狂購入內地劇，卻忘了當初也有不少好劇本好演員。

《封神榜》其他演員：