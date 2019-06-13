【烈火雄心】鄭子誠繼續奸到出汁　呢兩位配角神級演技都不能錯過

由古天樂、王喜、錢嘉樂、鄭敬基及關詠荷等主演的劇集《烈火雄心》最近在無綫深宵重播！劇集以消防題材融入親情、愛情、友情的情感，既勾起觀眾的回憶又滿足了劇迷的煲劇癮。除了幾位主角的演出夠經典外，劇中三位重要角色更是觀眾絕不能錯過！

羅冠蘭王喜暖心母子情

在劇中羅冠蘭與王喜一段母子情令人動容，特別是在第21集開始，當王喜知道媽媽「群姐」有病之後，那種苦楚演繹得非常好， 既感人又無奈之餘又帶著希望的情緒，一直延續到第23集「群姐」離世，劇情完全沒有冗長，反而把情緒貫穿三集，都同樣令人心酸。 而「群姐」臨別前與王喜的對手戲，真是演得七情上面，看得人淚眼婆娑。

二人感情深厚！（電視截圖）

+ 3 + 2

鄧一君演智障人士超水準

童星出身的鄧一君九歲的時候就已經在香港電台教育電視開始演出，演出經驗也豐富，成名也較早。在《烈火雄心》中挑戰演智障少年劉海寶，把那種天真活潑的感覺都帶了三分傻氣，詮釋得剛剛好！當中他與古天樂飾演二哥的兄弟情，亦相當感人！

鄧一君演得好自然！（電視截圖）

+ 4 + 3 + 2

為鄭子誠鞏固奸人形象

講到最令觀眾深刻的角色，一定非由鄭子誠飾演的大奸角「李子浩」莫屬！但之後他在《烈火雄心》飾演的Marco殺人不眨眼，禁錮、殺人，踢落山、嫁禍別人、派人出手等等姦淫擄掠無惡不作。當中他更四度強姦由梁琤飾演的駱曉翠，奸到出汁，令人至今難忘！

有陰謀！（電視截圖）