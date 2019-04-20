盤點10套「結局一定要出動」TVB劇集　《烈火雄心》仲要帶埋個仔

無綫歷年來都出產不少經典劇集，其中又以《刑事偵緝檔案》系列、《烈火雄心》系列等以紀律部隊為題材一類最受歡迎。不過，一向以高潮疊起、劇力萬鈞作宣傳重點的TVB劇，結局往往是以大團圓完結，尤其以紀律部隊題材的劇集為例，經常會在結尾出現「GO、GO、GO」一類「收到Order」要出發的劇情，再搭配演員「大曬冷」的畫面，但20多年來都用上同一結局（另一個最常見的是BBQ場面），雖然切題，但實在略嫌有些老套。 以下為大家列舉十套用上「GO、GO、GO」結尾的TVB劇集。

《O記實錄》在1995年播出，同時還有三位「師奶殺手」──黃日華、陳錦鴻、馬德鐘演出。（電視截圖）

1. 《O記實錄》 第1輯

1995年播出的警匪片，由黃日華、郭可盈、陳錦鴻、趙學而等演出，並由戚其義擔任監製。

結尾為一伙O記探員黃日華、陳錦鴻、馬德鐘等正在拍攝宣傳片，在這時候，王偉飾演的總警司卻表示「收到風」會有黑社會活動，指示眾人出動。

《保護證人組》片尾的「一齊跳起YEAH！」令人印象難忘。（電視截圖）

2. 《保護證人組》

1997年播出的警匪類劇集，由王喜、魏駿傑、惠英紅、傅明憲、湯寶如、張國強等演出，李元科監製。

最後以保護證人組保護一名孕婦證人至醫院，最後以4位主角「一齊跳起YEAH！」作完結，就連三屆金像影后惠英紅都玩埋一份。

《廉政追緝令》是古天樂主演的電視劇之一，經典！（電視截圖）

3. 《廉政追緝令》

由古天樂、袁潔瑩、張兆輝、陳法蓉、張玉珊等演出，1997年播出的的《廉政追緝令》是梅小青監製的作品之一，同時也是1993年加入TVB的男神古仔的早期電視劇之一。結尾講述一班廉政探員一同出席結婚行禮，最後再以一眾探員亮出證件這個招牌動作，作為完結。

鄭伊健、林保怡是《隨時候命》兩大主角，原來有不少男神也拍過以紀律部隊為題的電視劇。（電視截圖）

4. 《隨時候命》

由鄭伊健、林保怡、佘詩曼、鍾嘉欣、黎諾懿、楊思琦、司徒瑞祈等演出，羅永賢監製，以香港紀律部隊政府飛行服務隊為主題，此劇更是鄭伊健在TVB演出的最後一套電視劇，在網上更被喻為是結合了《烈火雄心》的火以及《衝上雲霄》的飛行元素而成的劇集。當然，最後Ending亦甚有TVB色彩，一班演員穿著整套裝備，在晨光之下走向飛行服務隊直昇機。

《法證先鋒》系列是「大堆頭」的電視劇系列，結局一樣必然是「大堆頭」。（電視截圖）

5. 《法證先鋒》系列

2005年第一輯，由歐陽震華、林文龍、鍾嘉欣、蒙嘉慧、曹永廉等演出。2007年第二輯，除第一輯主要演員外，再加上鄭嘉穎、佘詩曼。2011年第三輯，改由黎耀祥、張可頤、徐子珊、吳卓羲、胡定欣、陳展鵬等主演。無獨有偶，三輯均是以大堆頭場面作結尾，在第三輯中，一眾演員更是戴上黑超，昂首闊步的並排走向鏡頭，甚有氣勢。剛煞科的《法證先鋒IV》同樣由梅小青監製，睇主演之一李施嬅的IG也知道，結尾同樣也是演員戴上黑超出動的場面。不難看出，小青姐真的鍾情於用出動場面作為Ending。

+ 7 + 6 + 5

《學警出更》加插了跑步來緊加動感，警察部隊跑住出動是常識吧。（電視截圖）

6.《學警出更》（《學警系列》第二輯）

由黃偉聲監製的《學警出更》在2007年播出，是「吳卓羲系列」的第二套警察電視劇，同劇更有陳鍵鋒、陶大宇、郭羨妮、惠英紅、徐子珊、錢嘉樂、林嘉華等重量級演員，並有容祖兒、薛凱琪兩位歌星坐陣。劇集最後，講述由陶大宇帶領的一班學滿畢業的警察在廟街「行咇」巡邏，在收到警察台的支援指示後，跑至渡船街處上車出動。

《烈火雄心》這個抱著小朋友一起出動的結尾，也是經典之一。（電視截圖）

7. 《烈火雄心》《烈火雄心3》

由王心慰監製，分別於1998年以及2008年播出。第一輯由古天樂、王喜、關詠荷、李子雄主演，第三輯則改由王喜、鄭嘉穎、黃宗澤、胡杏兒主演。第一輯結尾發生在消防署內，劇情也是大致相同：收到Order，再以飛奔式跑法出動。在第三輯結尾中，更加插了一班人在天台BBQ的場面，令本來不是消防隊隊員的演員，也能在這個「隊員出動」的結尾中亮相。

+ 3 + 2

結局中讓演員們一起亮相，也是一個很合理的安排。（電視截圖）

8. 《飛虎》

由莊偉健監製，梁烈唯、王浩信、羅仲謙、黃智雯、袁偉豪、宣萱等主演。據網上資料顯示，製作成本逾千萬港元，亦是2012年無綫重頭劇集之一。

收到電話急Call再出動，其實不限於紀律部隊，套在急症室醫生上也行得通。（電視截圖）

9. 《On Call 36小時II》

這套由金牌監製潘嘉德主理、2013年播放的劇集由吳啟華、馬國明、楊怡、黃智雯、羅仲謙、朱千雪、岑麗香、蘇玉華、袁偉豪等金牌演員演出， 結尾講述情侶馬國明和楊怡終於有情人終成眷屬，再以馬國明收到電話急Call，再牽手跑回急症室。

在結尾加上歌曲點綴，算是比較新的做法。（電視截圖）

10. 《四個女仔三個Bar》

這套在2015年播出的劇集由黃智賢、陳凱琳、姚子羚、陳瀅、何雁詩、張繼聰等演出，同時也是首套陳凱琳擔正成為女主角的劇集。雖然，這套劇集是講述主角以大律師及事務律師追尋公義的故事，但也是一眾演員「出動」的場面作結尾。不過，監製陳維冠帶領的製作團隊就好畀心機，在結尾中以《We Shall Overcome》歌曲旋律，再配上簡單的歌詞「We are not afraid Today」歌詞，算是別出心裁的設計，也讓觀眾不覺這個結尾「老套」。

《太陽的後裔》的結局實在是有點老套。（電視截圖）

不要以為如此老套的結局橋段只會出現在TVB，其實這套2015年的韓劇《太陽的後裔》，也用了「接到電話或遇上緊急情況需要出動」作Ending。大概是因為，同時間能讓眾多主要演員出鏡，而有緊張感，又能套用劇集主題的，就只能用上「需要出動」的劇情。