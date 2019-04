盤點10套「結局一定要出動」TVB劇集　《烈火雄心》仲要帶埋個仔

無綫歷年來都出產不少經典劇集,其中又以《刑事偵緝檔案》系列、《烈火雄心》系列等以紀律部隊為題材一類最受歡迎。不過,一向以高潮疊起、劇力萬鈞作宣傳重點的TVB劇,結局往往是以大團圓完結,尤其以紀律部隊題材的劇集為例,經常會在結尾出現「GO、GO、GO」一類「收到Order」要出發的劇情,再搭配演員「大曬冷」的畫面,但20多年來都用上同一結局(另一個最常見的是BBQ場面),雖然切題,但實在略嫌有些老套。 以下為大家列舉十套用上「GO、GO、GO」結尾的TVB劇集。

《O記實錄》在1995年播出,同時還有三位「師奶殺手」──黃日華、陳錦鴻、馬德鐘演出。(電視截圖)

1. 《O記實錄》 第1輯

1995年播出的警匪片,由黃日華、郭可盈、陳錦鴻、趙學而等演出,並由戚其義擔任監製。

結尾為一伙O記探員黃日華、陳錦鴻、馬德鐘等正在拍攝宣傳片,在這時候,王偉飾演的總警司卻表示「收到風」會有黑社會活動,指示眾人出動。

《保護證人組》片尾的「一齊跳起YEAH!」令人印象難忘。(電視截圖)

2. 《保護證人組》

1997年播出的警匪類劇集,由王喜、魏駿傑、惠英紅、傅明憲、湯寶如、張國強等演出,李元科監製。

最後以保護證人組保護一名孕婦證人至醫院,最後以4位主角「一齊跳起YEAH!」作完結,就連三屆金像影后惠英紅都玩埋一份。

《廉政追緝令》是古天樂主演的電視劇之一,經典!(電視截圖)

3. 《廉政追緝令》

由古天樂、袁潔瑩、張兆輝、陳法蓉、張玉珊等演出,1997年播出的的《廉政追緝令》是梅小青監製的作品之一,同時也是1993年加入TVB的男神古仔的早期電視劇之一。結尾講述一班廉政探員一同出席結婚行禮,最後再以一眾探員亮出證件這個招牌動作,作為完結。

鄭伊健、林保怡是《隨時候命》兩大主角,原來有不少男神也拍過以紀律部隊為題的電視劇。(電視截圖)

4. 《隨時候命》

由鄭伊健、林保怡、佘詩曼、鍾嘉欣、黎諾懿、楊思琦、司徒瑞祈等演出,羅永賢監製,以香港紀律部隊政府飛行服務隊為主題,此劇更是鄭伊健在TVB演出的最後一套電視劇,在網上更被喻為是結合了《烈火雄心》的火以及《衝上雲霄》的飛行元素而成的劇集。當然,最後Ending亦甚有TVB色彩,一班演員穿著整套裝備,在晨光之下走向飛行服務隊直昇機。

《法證先鋒》系列是「大堆頭」的電視劇系列,結局一樣必然是「大堆頭」。(電視截圖)

5. 《法證先鋒》系列

2005年第一輯,由歐陽震華、林文龍、鍾嘉欣、蒙嘉慧、曹永廉等演出。2007年第二輯,除第一輯主要演員外,再加上鄭嘉穎、佘詩曼。2011年第三輯,改由黎耀祥、張可頤、徐子珊、吳卓羲、胡定欣、陳展鵬等主演。無獨有偶,三輯均是以大堆頭場面作結尾,在第三輯中,一眾演員更是戴上黑超,昂首闊步的並排走向鏡頭,甚有氣勢。剛煞科的《法證先鋒IV》同樣由梅小青監製,睇主演之一李施嬅的IG也知道,結尾同樣也是演員戴上黑超出動的場面。不難看出,小青姐真的鍾情於用出動場面作為Ending。

《學警出更》加插了跑步來緊加動感,警察部隊跑住出動是常識吧。(電視截圖)

6.《學警出更》(《學警系列》第二輯)

由黃偉聲監製的《學警出更》在2007年播出,是「吳卓羲系列」的第二套警察電視劇,同劇更有陳鍵鋒、陶大宇、郭羨妮、惠英紅、徐子珊、錢嘉樂、林嘉華等重量級演員,並有容祖兒、薛凱琪兩位歌星坐陣。劇集最後,講述由陶大宇帶領的一班學滿畢業的警察在廟街「行咇」巡邏,在收到警察台的支援指示後,跑至渡船街處上車出動。

《烈火雄心》這個抱著小朋友一起出動的結尾,也是經典之一。(電視截圖)

7. 《烈火雄心》《烈火雄心3》

由王心慰監製,分別於1998年以及2008年播出。第一輯由古天樂、王喜、關詠荷、李子雄主演,第三輯則改由王喜、鄭嘉穎、黃宗澤、胡杏兒主演。第一輯結尾發生在消防署內,劇情也是大致相同:收到Order,再以飛奔式跑法出動。在第三輯結尾中,更加插了一班人在天台BBQ的場面,令本來不是消防隊隊員的演員,也能在這個「隊員出動」的結尾中亮相。

結局中讓演員們一起亮相,也是一個很合理的安排。(電視截圖)

8. 《飛虎》

由莊偉健監製,梁烈唯、王浩信、羅仲謙、黃智雯、袁偉豪、宣萱等主演。據網上資料顯示,製作成本逾千萬港元,亦是2012年無綫重頭劇集之一。

收到電話急Call再出動,其實不限於紀律部隊,套在急症室醫生上也行得通。(電視截圖)

9. 《On Call 36小時II》

這套由金牌監製潘嘉德主理、2013年播放的劇集由吳啟華、馬國明、楊怡、黃智雯、羅仲謙、朱千雪、岑麗香、蘇玉華、袁偉豪等金牌演員演出, 結尾講述情侶馬國明和楊怡終於有情人終成眷屬,再以馬國明收到電話急Call,再牽手跑回急症室。

在結尾加上歌曲點綴,算是比較新的做法。(電視截圖)

10. 《四個女仔三個Bar》

這套在2015年播出的劇集由黃智賢、陳凱琳、姚子羚、陳瀅、何雁詩、張繼聰等演出,同時也是首套陳凱琳擔正成為女主角的劇集。雖然,這套劇集是講述主角以大律師及事務律師追尋公義的故事,但也是一眾演員「出動」的場面作結尾。不過,監製陳維冠帶領的製作團隊就好畀心機,在結尾中以《We Shall Overcome》歌曲旋律,再配上簡單的歌詞「We are not afraid Today」歌詞,算是別出心裁的設計,也讓觀眾不覺這個結尾「老套」。

《太陽的後裔》的結局實在是有點老套。(電視截圖)

不要以為如此老套的結局橋段只會出現在TVB,其實這套2015年的韓劇《太陽的後裔》,也用了「接到電話或遇上緊急情況需要出動」作Ending。大概是因為,同時間能讓眾多主要演員出鏡,而有緊張感,又能套用劇集主題的,就只能用上「需要出動」的劇情。