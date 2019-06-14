內地男團樂華七子（NEXT）的團體真人騷《少年可期》接近尾聲，在最後的兩集中迎來張曼玉（Maggie）擔任師父，這是繼她2016年亮相謝霆鋒的《十二道鋒味》之後，再度登上內地綜藝節目。

久未出現在公眾視線的張曼玉以一頭橙啡頭髮，配上一條闊髮帶，身穿格仔襯衣同黑色運動褲登場，耳朵戴滿一排耳釘，Punk的感覺呼之欲出。看上很Cool的她，實際上非常貼地，在等待七子到來的途中，張曼玉非常隨性地將手袋擺在地板上，整個人更順勢躺了下去，享受自我。

等待途中，張曼玉躺在地上自我陶醉。（芒果TV截圖）

吃飯期間，張曼玉同七子聊起生活的點滴，大談自己之所以唱不好歌，就是因為不喜歡練習：「我覺得這個（唱歌）對我來說，比起演戲要難得多，可是我還是會選擇，因為我覺得你永遠躲在自己好像是棒的東西後面，從來都不挑戰自己很爛的東西，那你爛的東西永遠就是爛。」

入行之前，張曼玉在做售貨員工作，被星探發掘之後，她拍攝了一個汽水廣告，雖然鏡頭只有很短的一個瞬間，但從此為她打開了演藝世界的大門。（芒果TV截圖）

5年前唱歌走音打擊大：失去了很多朋友！

張曼玉酷愛音樂，她坦言自己沒有天分去發音，但可以寫歌，做其他音樂範疇裡的事，所以現在她也識得剪片。提及2014年的上海草莓音樂節，她以歌手身份出席，在台上唱《甜蜜蜜》走音，被不少觀眾吐槽，令沒有受過太大打擊的張曼玉連續哭了幾日，她在節目中笑言：「因為唱歌，我失去了很多朋友，電影的朋友完全不接受我，他們罵我，然後我可能用了一年才站起來說『沒事』。」言談期間，張曼玉一度哽咽，難掩淚水：「因為之前一年我會覺得不好意思出來見人。」不過那年過了之後，她變得強大，「為什麼你們幾句話，我就不許再玩這個遊戲，我覺得不公平，所以我還要玩下去，直到我說我不玩的哪天為止。」她堅定地說。

張曼玉在節目中提及上海草莓音樂節走音一事，坦承自己很傷心：「因為我一直好像那個公主什麼都順利，拍戲都很順利，拿獎也順利，好像學東西也學得快，我自己沒有受過太大的打擊，直到草莓音樂節。」（芒果TV截圖）

最合拍的是梁朝偉

第二日，張曼玉與七位成員一同前往studio拍照，途中范丞丞問：「最合拍的男演員是誰？」她思考一陣之後，表示有很多，如果只可以選一個，那人便是梁朝偉：「可能他是很敏感，我也是敏感，這個很合。」張曼玉指她同梁朝偉真正拍戲只有兩次而已，1984年，他們合作劇集《新紮師兄》，「我們才19、20歲，我剛入行，第一次跟他合作的時候，也是一個什麼都不知道，他也一直很看不起我的演技，『你不懂演戲回家吧』，那個時候他不太看得起我。」

張曼玉剛入行不久便同梁朝偉合作了劇集《新扎師兄》，當時還被對方仙氣無演技。（芒果TV截圖）

《花樣年華》見默契

到了2000年的電影《花樣年華》，兩人已經成長了很多，更加成熟，張曼玉表示那時才是大家真正演對手戲的機會：「我是從那個時候發現，我們演戲的方法是差不多，大家像是打乒乓，我發一球給你，你發一個給我，這個默契是跟真正排戲排出來不一樣的。」她續指當時在曼谷拍了3個月，兩人都一齊吃飯、喝東西、打球等，做了很多事，因此外界有不少聲音稱「他們會在一起。」不過張曼玉說：「因為只有我們兩個朋友，沒有其他朋友，所以拍完那個戲之後，真的熟，很熟。」

張曼玉稱梁朝偉是同自己最合拍的演員。（芒果TV截圖）