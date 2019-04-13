【少年可期】將巨型蟒蛇「掛」上身　鄭秀文：其實好驚！

鄭秀文（Sammi）首次加盟內地真人騷節目《少年可期》，為組合樂華七子（NEXT）成員包括范丞丞、朱正廷、畢雯珺、黃明昊、黃新淳、丁澤仁、李權哲擔任老師。日前，節目率先發布Trailer，先睹為快Sammi與七子之間的合作火花！

在Trailer中，Sammi先給了七位弟子一個考驗，她「請出」一條黃金蟒，雖然七位成員嚇得尖叫聲連連，不過作為老師的Sammi當然要以身作則，她直接將這條大蛇「掛」在身上，還哼唱《煞科》，表現輕鬆，非常勇敢。不過，昨日（12日）Sammi在IG道出真相，其實內心並非不怕：「穿越了恐懼，恐懼就死了，又或者恐懼根本不存在。#大蛇很重啊#膽生毛。」並附上同黃金蟒的「合照」，隨即便在另一個貼文中講到：「七月就是演唱會了，其實很驚，膽子很小的我啊！#FOLLOWMi #腳震震」。

網友們見到都大讚Sammi大膽，只是看到照片都覺得害怕。李克勤也留言讚「你叻！」，而陳敏之（Sharon）、蔡卓妍（阿Sa）則表示「好驚」。

黃金蟒是緬甸蛇的白化變種，白色身體上有黃色和橙色花紋，是一種稀少的變異品種，以鳥類同哺乳動物為食。

Sammi將黃金蟒掛在身上，看似輕鬆，但由她的表情來看，想必心裡也有些恐懼。她隨即在另一個post寫到：「七月就是演唱會了，其實很驚，膽子很小的我啊！#FOLLOWMi #腳震震」非常可愛。（IG圖片）

在拜師學藝的過程中，Sammi帶七子去gym房做運動。Sammi「坐姿撐艇」負重26.25kg，面不改色，非常輕鬆，「懸垂舉腿」更是不在話下，臂力同腹部力量都相當驚人，令七位徒弟目瞪口呆。

Sammi是圈中出名的運動達人，每日都堅持跑8公里，還時常做功能性訓練，對於各類運動自然駕輕就熟。（視頻截圖）

首次擔任新生代藝人的導師，Sammi也在節目中吐露心聲，分享自己多年的經驗，她說：「我是特別不怕吃苦的一個人，唱歌的二十幾年，如果沒有一個吃苦的精神我覺得很難撐下去，畢竟人會有很多的高高低低。我曾經也經歷過很嚴重的憂鬱症，我就跟自己講，不要放棄，終會有一天可以爬起來的。」事實證明，Sammi走出低谷後，再次回歸到天后的寶座，事業依舊風生水起。「把最好的自己表達出來，我覺得是一個學習的過程，擁抱青春之餘，也要好好善用你們的熱情。」她感悟道。

Sammi在微博表示，三天兩夜，又逗又好玩，很喜歡這種真人騷，互動很真誠。不知道以後會不會再參與其他真人騷呢？（微博圖片）