東方神起允浩首推個人專輯《True Colors》　慶幸獲昌珉、BoA力撐

韓國男團東方神起成員U-Know允浩本月12日推出首張個人專輯《True Colors》，當日下午，允浩出席新專輯Showcase，表演新歌《Follow》之餘，亦有談及東方神起的隊友最強昌珉和好友BoA。

對於今次單拖出碟，允浩回想起初出道時的感覺，又坦言：「說沒有負擔感是假的，但我認為這種負擔感會令我變得更好。」雖然允浩已經出道16年，不過今次是他首次發行Solo專輯，他透露希望自己準備好的時候，才推出個人作品，更能展現自己的誠意。

東方神起成員U-Know允浩本月12日推出首張個人專輯《True Colors》。（視覺中國）

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允浩又透露讓隊友昌珉率先聆聽新專輯的歌曲，昌珉除了大讚允浩的歌曲和唱功出色，昌珉更出言鼓勵允浩：「哥哥是用心辦事的類型，所以（今次活動）不用擔心。」《True Colors》又收錄與好友BoA合唱的歌曲《Swing》，允浩指BoA作為前輩兼亞洲之星，不只一口答應他的合唱邀請，錄製歌曲時還盡心盡力，務求最大程度展現歌曲優點，令允浩非常感動。

允浩出道16年始發行Solo專輯，因為他想做足準備才推出個人作品。（視覺中國）